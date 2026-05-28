Allanamientos por abigeato en El Hoyo: secuestraron gran cantidad de carne vacuna y elementos vinculados a la faena





Personal de la División Investigaciones Rurales de la Policía del Chubut llevó adelante este martes dos diligencias de allanamiento en el marco de una causa por abigeato ocurrida en la localidad de El Hoyo. Personal de la División Investigaciones Rurales de la Policía del Chubut llevó adelante este martes dos diligencias de allanamiento en el marco de una causa por abigeato ocurrida en la localidad de El Hoyo.

Los procedimientos se realizaron entre las 9 y las 11:45 horas y permitieron el secuestro de distintos elementos de interés para la investigación. Durante la primera diligencia, los efectivos encontraron 13 bolsas de nylon que contenían distintos cortes de carne vacuna, una pieza entera de cuarto vacuno, una sierra, dos cuchillos y una remera con manchas hemáticas.





A raíz de los resultados obtenidos y tras detectar indicios considerados firmes y convincentes por los investigadores, se solicitó una segunda orden de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda lindante al primer involucrado.





En ese segundo procedimiento se secuestraron 43 piezas de distintos cortes vacunos de reciente faena, las cuales se encontraban ocultas debajo de un colchón de hojas próximo a un cerco perimetral.





De las diligencias participaron además efectivos de la División Policial de Investigaciones Comarca Andina, personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), efectivos de la Comisaría Distrito El Hoyo y personal de Policía Científica.