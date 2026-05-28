Personal de la Comisaría 12° de El Bolsón secuestró un vehículo con un requerimiento judicial vigente

Efectivos de la Comisaría 12° de El Bolsón secuestraron este miércoles un vehículo sobre el cual regía un pedido judicial vigente, durante un procedimiento realizado en la intersección de las calles Sargento Cabral y Rivadavia.

El operativo se desarrolló cuando personal policial detectó un automóvil Ford Ka estacionado en el lugar y procedió a verificar su situación registral mediante consulta a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), constatando que el rodado registraba un pedido de secuestro activo.

Mientras se realizaban las actuaciones correspondientes, se presentó en el lugar el propietario del vehículo, quien manifestó haber adquirido el automóvil de buena fe y colaboró en todo momento con el procedimiento policial.

Por disposición de la Justicia, el hombre fue imputado en una causa por presunto encubrimiento, mientras que el vehículo quedó secuestrado a disposición judicial.