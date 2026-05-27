Confirmaron que los restos hallados en Bariloche pertenecen a Ana Lía Corte: la autopsia descartó signos de criminalidad

El Ministerio Público Fiscal informó que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio no traumático. La mujer de 52 años era buscada intensamente desde hacía 18 días.

El Ministerio Público Fiscal de Bariloche confirmó este miércoles que los restos humanos hallados ayer en el barrio Arrayanes pertenecen a Ana Lía Corte, la mujer de 52 años cuya búsqueda se mantenía activa desde hacía 18 días en San Carlos de Bariloche.

La identificación fue posible a partir de una pericia papiloscópica realizada por el Cuerpo Médico Forense, mediante la obtención de impresiones dactilares sobre el cuerpo encontrado en la zona de calle Arrayanes.

Según detalla el informe preliminar de la autopsia, la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio no traumático. Además, desde la Fiscalía remarcaron que los restos no presentaban indicios de criminalidad.

En relación al estado en el que fue hallado el cuerpo, el informe señala que las condiciones observadas fueron consecuencia de la acción de animales presentes en el sector donde permanecían los restos.

Tras finalizar las pericias forenses, el cuerpo fue entregado a los familiares de Ana Lía Corte, quienes además fueron recibidos e informados personalmente por representantes de la Fiscalía sobre los resultados preliminares de la investigación.

Del operativo realizado en el lugar participaron efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, Bomberos Voluntarios, COER, Gabinete de Criminalística, personal de la Regional Tercera de la Policía de Río Negro y distintas comisarías de la zona, entre otros organismos.