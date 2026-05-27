Más gas y servicios para El Bolsón con fondos provinciales

El Gobernador Alberto Weretilneck entregó al intendente Bruno Pogliano el pliego licitatorio para avanzar con la segunda etapa de ampliación de la red de gas en el barrio Luján de El Bolsón, una obra que beneficiará a 80 familias y permitirá seguir extendiendo servicios esenciales en la ciudad.

En el mismo acto, la Provincia entregó un aporte de $130 millones para la tercera etapa de la nueva terminal de ómnibus, 15 escrituras a familias de la localidad e indumentaria para el personal de Protección Civil.

En ese marco, Weretilneck destacó que “estas obras de gas y los distintos trabajos que estamos llevando adelante reflejan, una vez más, un momento de fuerte inversión, con la mirada puesta en el futuro”.

El Gobernador remarcó además que “es con el liderazgo de Bruno y con la participación de la comunidad, sus instituciones, sus juntas vecinales, sus empresarios y sus trabajadores, que podemos tener este presente”, y sostuvo que las obras proyectadas representan “un proyecto de ciudad”.

Por su parte, Pogliano valoró el acompañamiento constante del Gobierno Provincial y señaló que las obras “tienen que ver con El Bolsón que todos miramos hacia adelante”, en referencia a la reconstrucción de la ciudad después de los incendios, el crecimiento local y las mejoras en infraestructura y calidad de vida de los vecinos y vecinas.

La obra de gas contempla la ejecución de más de 4.700 metros de cañería y nuevas instalaciones complementarias, permitiendo ampliar la capacidad de conexión para unas 80 familias con un servicio seguro y de calidad, que cambiará la vida cotidiana de los hogares. La inversión supera los $473 millones y apunta a seguir extendiendo el acceso a servicios esenciales.

Provincia entregó aportes, equipamiento y escrituras

El Gobierno Provincial hizo entrega de un aporte de $130 millones para avanzar con la tercera etapa de la nueva terminal de ómnibus. Los trabajos incluyen el cerramiento integral del edificio, instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, junto con mejoras vinculadas a seguridad, accesibilidad y funcionamiento de un espacio estratégico para la conectividad y el desarrollo turístico y social de toda la Comarca Andina.

También, la Provincia entregó 15 escrituras mediante el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). De esta manera, más familias rionegrinas continúan accediendo a este derecho y forjando un futuro mejor para ellas y sus seres queridos.

Finalmente, se entregó indumentaria al personal de Protección Civil, fortaleciendo las tareas de prevención, asistencia y respuesta ante emergencias mediante mejores herramientas y condiciones de trabajo para quienes cumplen funciones fundamentales en el cuidado de la comunidad.

Acompañaron la jornada los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el Superintendente del DPA, Néstor Pérez, y demás autoridades provinciales y municipales.