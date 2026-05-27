Río Negro amplía el sistema cloacal en El Bolsón con una obra histórica

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el Intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, firmaron el contrato para ejecutar la histórica obra del nuevo sistema de desagües cloacales, un proyecto estratégico que permitirá extender la cobertura del servicio al 90% de la población, mejorando sus condiciones sanitarias, ambientales y sociales.

El Mandatario provincial afirmó que “todo lo que se viene haciendo en El Bolsón se enmarca en un proyecto de ciudad que acompaña un proyecto de provincia. No son obras aisladas, son obras que tienen que ver con ese proyecto”.

En ese sentido, Weretilneck detalló que “para llegar a esta obra del Plan Director desagües cloacales, primero hubo un estudio, luego el DPA hizo el proyecto, que después fue sometido a controles y estamos aquí firmando el contrato porque pasó por varias etapas”.

De esta manera, con esta obra que representará una inversión provincial superior a los $27.100 millones, El Bolsón alcanzará el 90% de cobertura cloacal, fundamental en vistas a su constante desarrollo, con un sistema moderno, eficiente y sostenible, extendiendo el servicio a sectores que actualmente no cuentan con el mismo.

El Intendente Pogliano recordó que “solamente un 30% de El Bolsón hoy cuenta con cloacas, pero con esta obra vamos a tener la posibilidad de llevarlo al 90%, una vez que se avance también en las conexiones domiciliarias. Esto es realmente incluir, esto es realmente una obra que mira El Bolsón del futuro, porque El Bolsón del futuro que siempre nos gusta hablar y que siempre pensamos de acá a 20 años”, agregó.

En su primera etapa, se prevé la construcción de nuevas redes domiciliarias que beneficiarán a los barrios Los Hornos, Obrero, Costa Norte, Centro y Sur, Terminal, Irigoyen, Norte Industrial y Valle Nuevo; mientras que en una segunda etapa los barrios beneficiados serán Usina, Luján, San José y Arrayanes.

La obra también incluye la ejecución de nueva planta depuradora de efluentes con sistema de desinfección por rayos UV, una planta de compostaje de lodos, estación de bombeo e impulsión, 20 kilómetros de colectores principales, 32 kilómetros de redes, y la construcción de un laboratorio de control y monitoreo ambiental. También se construirá una nueva estación elevadora para salvar el río Quenquemtreu, mediante una impulsión subterránea.

Los trabajos serán financiados por la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe -CAF-, y serán ejecutados por la empresa Ecosur Bahia SA.

“Esto es una síntesis de lo que es hoy El Bolsón, con el liderazgo de su intendente y con la participación de la comunidad en sus instituciones, en sus puntas vecinales, en sus empresarios, en sus trabajadores y trabajadoras. Acá hay futuro”, concluyó el Gobernador Weretilneck.

Acompañaron la jornada los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el Superintendente del DPA, Néstor Pérez; demás autoridades provinciales, municipales, concejales.