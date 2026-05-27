Río Negro supera la media nacional en empleo privado formal

El dato, difundido por el IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de información del Ministerio de Capital Humano de la Nación, confirma el posicionamiento de la provincia entre las jurisdicciones con mejores indicadores de empleo privado formal del país.





Al analizar el informe, Weretilneck remarcó que el resultado “también habla de quiénes somos: una provincia con energía, sí, pero también con economías regionales fuertes que son parte de nuestra identidad y generan trabajo todos los días”.

En el caso de Río Negro, el dato se vincula con un rumbo provincial que combina orden fiscal, desarrollo productivo, obra pública, servicios, turismo, energía, economías regionales y nuevas inversiones orientadas a generar más trabajo para los rionegrinos.





La provincia registra 154 empleos asalariados privados cada 1.000 habitantes, por encima de otras jurisdicciones como Buenos Aires, con 124; Mendoza, con 130; y Córdoba, con 140. El indicador expone la importancia de sostener un modelo de desarrollo con presencia del Estado, reglas claras y acompañamiento al sector privado para que la inversión se transforme en empleo genuino.

Río Negro se ubica por encima del promedio nacional en empleo asalariado privado registrado, con 154 trabajadores formales del sector privado cada 1.000 habitantes, frente a una media argentina de 144. “Detrás de cada dato hay familias, esfuerzo y proyectos de vida. Sabemos que falta, pero este es el rumbo: generar desarrollo con los rionegrinos adentro”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck.En ese sentido, destacó el peso de “la producción frutícola, ganadera, agrícola, la pesca, el turismo, el comercio, las pymes y cada actividad que mueve nuestra economía”, como parte de una matriz productiva diversa que sostiene empleo formal en todo el territorio.El informe muestra que, detrás de CABA, las provincias patagónicas conforman uno de los bloques con mayor peso del empleo privado registrado. En ese grupo, Río Negro se consolida por encima de la media nacional, junto a Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz.El Gobierno de Río Negro sostiene que estos datos ratifican la necesidad de defender los recursos provinciales, promover inversiones que queden en el territorio y preparar a los rionegrinos para las oportunidades que ya empieza a abrir la nueva etapa productiva.