Hallaron restos humanos en Bariloche y todo indica que serían de Ana Lía Corte, expresó el Miistro de Seguridad y Justicia



El ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, se refirió este miércoles al hallazgo de restos humanos en San Carlos de Bariloche y confirmó que, si bien resta avanzar con las pericias judiciales para la identificación oficial, existen fuertes indicios de que se trataría de Ana Lía Corte, la mujer que era intensamente buscada desde hace varias semanas. El ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, se refirió este miércoles al hallazgo de restos humanos en San Carlos de Bariloche y confirmó que, si bien resta avanzar con las pericias judiciales para la identificación oficial, existen fuertes indicios de que se trataría de Ana Lía Corte, la mujer que era intensamente buscada desde hace varias semanas.





En diálogo con la prensa, el funcionario detalló que el hallazgo se produjo durante la tarde del martes, luego de las 17 horas, en un sector ubicado al fondo de calle Onelli, en inmediaciones del barrio Arrayanes, una zona donde ya se venían realizando tareas vinculadas a la búsqueda de la mujer desaparecida.





“Nos encontrábamos en Bariloche cuando fuimos notificados de la aparición o ubicación de restos óseos humanos en ese sector. Inmediatamente comenzó a trabajar personal policial, Criminalística y también se hizo presente la fiscal de turno”, explicó Jara.





El ministro señaló que horas más tarde también se trasladó al lugar junto a otras autoridades para interiorizarse sobre el operativo y mantener contacto directo con la fiscal interviniente, quien les brindó detalles del procedimiento que se llevaba adelante en una zona de difícil acceso y con abundante vegetación.





Según relató, el cuerpo fue encontrado entre matorrales de retama y rosa mosqueta, lo que dificultó el trabajo de extracción, tarea que finalmente fue realizada con intervención de Bomberos.





Jara precisó además que uno de los elementos observados en el lugar fue la faltante de una de las manos del cuerpo hallado, aunque evitó profundizar sobre otros aspectos de la investigación, que permanece bajo estricto manejo judicial.





De acuerdo con lo expresado por el ministro, el hallazgo se produjo luego de que un vecino del sector detectara una situación llamativa, lo que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad y el posterior rastrillaje que permitió localizar el cuerpo.





Si bien oficialmente aún resta completar el proceso de identificación forense correspondiente, familiares de Ana Lía Corte manifestaron públicamente en redes sociales que reconocieron a la persona hallada y aseguraron que se trataría de ella.





La causa continúa bajo investigación judicial, mientras se aguardan las confirmaciones periciales que permitan establecer formalmente la identidad de los restos encontrados y avanzar en el esclarecimiento del caso que conmociona a Bariloche y a toda la región.