Proponen enseñar inglés desde jardín en todas las escuelas públicas rionegrinas

Un proyecto de ley ingresó en la Legislatura de Río Negro con el objetivo de incorporar la enseñanza del idioma inglés como contenido obligatorio desde el nivel inicial. La iniciativa apunta a que todos los niños, a partir de los tres años, accedan a una formación continua y gradual en lengua extranjera dentro del sistema educativo público.





La propuesta establece que el inglés forme parte de la currícula en jardines maternales, jardines de infantes y en los primeros años del nivel primario —1º, 2º y 3º grado— en todas las instituciones dependientes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia. De avanzar, se trataría de un cambio estructural en el enfoque educativo rionegrino, con impacto directo en la formación temprana de los estudiantes.

El proyecto propone enseñar inglés desde los 3 años en escuelas públicas rionegrinas y apunta a reducir la desigualdad educativa desde la infancia.