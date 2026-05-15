Cómo hacer el puchero de Doña Petrona: la receta clásica argentina para los días de frío

Cuando el frío empieza a sentirse, hay platos que vuelven a ocupar el centro de la mesa familiar. El puchero es uno de ellos: abundante, sencillo y profundamente ligado a la tradición de la cocina argentina.





Entre todas las versiones que circulan en las cocinas del país, hay una que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva: la de Doña Petrona C. de Gandulfo.

La histórica cocinera popularizó esta receta en sus libros y en la televisión, convirtiéndola en sinónimo de comida casera, organizada y rendidora. Su puchero resume una idea muy simple: una olla grande, buenos ingredientes y paciencia para dejar que el caldo haga su trabajo





Un plato con raíces españolas

El puchero pertenece a la gran familia de los hervidos europeos, especialmente del cocido español. Con la inmigración llegó al Río de la Plata y, como suele pasar con las recetas viajeras, terminó adoptando ingredientes locales.





Así aparecieron el zapallo, la batata o el choclo, que le dieron identidad propia al puchero argentino. Se trata de una preparación simple: carne, verduras y embutidos cocinados lentamente en una misma olla.





Pero lo que lo convirtió en un plato tan popular fue su lógica doméstica: rinde mucho, permite aprovechar cortes económicos y además deja un caldo perfecto para sopas.

El secreto del puchero: cocinar en tiempos

Uno de los detalles más interesantes de esta receta es que los ingredientes se incorporan en distintos momentos.





Primero se cocina la carne para crear el caldo. Después se suman las verduras más firmes y, al final, las que requieren menos tiempo. Así cada ingrediente mantiene su textura y sabor.





El resultado es un plato que puede servirse en etapas: primero el caldo como sopa y luego las carnes y verduras en una fuente grande.





Receta del puchero de Doña Petrona

Ingredientes

1 kg de carne con hueso (falda, osobuco o carnaza)

2 chorizos

1 trozo de panceta

½ repollo

2 papas

2 batatas

1 trozo de zapallo

2 zanahorias

1 choclo

1 puerro

1 rama de apio

Sal y pimienta

Agua

Opcionales: garbanzos ya cocidos, arroz o fideos para acompañar el caldo.





Preparación

Colocar la carne en una olla grande con abundante agua fría.

Llevar al fuego y, cuando rompa el hervor, retirar la espuma de la superficie.

Incorporar los chorizos y la panceta y cocinar a fuego bajo.

Agregar el puerro, el apio y las zanahorias.

Después de unos 30 minutos sumar las papas, batatas, zapallo y repollo.

Finalmente agregar el choclo cortado en ruedas.

Cocinar hasta que todo esté tierno.

Para servir, se recomienda colar parte del caldo y ofrecerlo primero como sopa. Luego se presentan la carne y las verduras en una fuente grande, bien calientes.

Una receta que también enseña a aprovechar

Hay algo muy propio de la cocina de Doña Petrona en esta preparación: nada se desperdicia.





El caldo del puchero puede transformarse en una sopa con arroz o fideos para otra comida. Es una lógica muy doméstica que definió durante décadas la cocina familiar argentina: cocinar bien, abundante y con inteligencia.





Quizás por eso el puchero sigue siendo un clásico. No es un plato de moda ni de restaurante, sino uno de esos que sobreviven en las mesas del invierno, cuando una olla grande en la cocina vuelve a reunir a todos alrededor de la mesa.

Un plato abundante y tradicional: la receta de puchero de Doña Petrona, paso a paso, con carne, verduras y el caldo que reconforta en invierno.