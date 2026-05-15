El Hoyo abre la convocatoria para su escuela municipal de folclore



La iniciativa invita a la comunidad a ser parte de la primera agrupación municipal de danzas folclóricas, un hito en la historia cultural de la localidad. Las clases serán libres. La iniciativa invita a la comunidad a ser parte de la primera agrupación municipal de danzas folclóricas, un hito en la historia cultural de la localidad. Las clases serán libres.





En un hecho inédito para la cultura local, la Municipalidad de El Hoyo abre la convocatoria para integrar el primer Ballet Municipal de Folclore de su historia. Se trata de una propuesta que busca formar un cuerpo artístico estable, fortalecer la identidad, la cohesión social y el desarrollo cultural de la comunidad.





Las personas interesadas en formar parte de esta agrupación podrán inscribirse de manera personal en la Casa de la Cultura, ubicada en el centro de la localidad, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. También se habilitaron dos vías de contacto adicionales: el teléfono 2944 210247 y el correo electrónico cultura@elhoyo.gob.ar.





Clases gratuitas y abiertas

Una de las características centrales de esta convocatoria es que las clases serán libres y completamente gratuitas para todos los participantes. Podrán sumarse aquellas personas que deseen aprender, practicar y difundir las danzas folclóricas argentinas.





El ballet municipal es mucho más que un grupo de baile: se trata de una institución en sí misma, fundamental para la vida cultural de cualquier localidad. Estas agrupaciones actúan como un pilar en la preservación de la identidad, la cohesión social y el desarrollo artístico.





Un hito cultural para El Hoyo

La creación de la primera escuela Municipal de Folclore representa un antes y después en la historia cultural de El Hoyo, donde se creará también el primer Ballet municipal. Este tipo de agrupaciones no solo ofrecen espectáculos y representaciones, sino que forman parte activa cultural de una ciudad, promoviendo la excelencia artística y el sentido de pertenencia entre sus integrantes y el público.





Con esta iniciativa, El Hoyo da un paso clave hacia la consolidación de su identidad cultural, abriendo las puertas a todos aquellos vecinos y vecinas que sueñen con bailar, representar a su comunidad y ser parte de un proyecto artístico colectivo e inédito en la localidad.