CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DEL HANTAVIRUS EN EL HOYO

Noticias Del Bolson mayo 14, 2026


Junto al Hospital Rural, la municipalidad de El Hoyo invita a la comunidad a participar de una charla abierta para aprender más sobre prevención, detección temprana y cuidados frente al hantavirus.

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de actividades en espacios cerrados y rurales, es importante reforzar las medidas de prevención y estar informados.

La charla es gratuita y tendrá lugar el martes 19 de mayo, a las 10:00 hs en el Auditorio de la Casa de la Cultura de El Hoyo.

Durante el encuentro se hablará sobre: medidas de higiene y ventilación de viviendas y galpones, reconocimiento de síntomas tempranos, formas de transmisión y control de roedores y recomendaciones preventivas para ámbitos laborales y comunitarios.

Los disertantes serán el Lic. Fabián Argel y el médico veterinario Juan Labandibar, del Dpto. Salud Ambiental UGD Zona Noroeste.











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