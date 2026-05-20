Confirmado: desde el jueves comienzan a funcionar los radares en Viedma y todo Río Negro



La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Río Negro confirmó que este jueves 21 de mayo, a partir de las 00, los radares distribuidos en las rutas rionegrinas comenzarán a registrar infracciones de manera efectiva. La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Río Negro confirmó que este jueves 21 de mayo, a partir de las 00, los radares distribuidos en las rutas rionegrinas comenzarán a registrar infracciones de manera efectiva.





Marcelino Di Gregorio, explicó que la medida se implementa tras concluir la etapa de prueba y sensibilización iniciada el pasado mes de marzo.

Respecto al inicio de esta fase punitiva, el funcionario ratificó que "se terminó el periodo de concientización que habíamos determinado; ahora, efectivamente, el jueves 21 comenzarían a labrarse las eventuales infracciones por exceso de velocidad en los radares que hemos instalado"





Ubicación y señalización de los radares





En la capital provincial, el equipo de medición se encuentra operativo sobre la Ruta Nacional 3, en el tramo que une las rotondas Paulo VI y Pedro Pérez.





"Este dispositivo marca una velocidad de 80 kilómetros por hora y está ubicado a la altura del puente peatonal; la señalización tiene que estar unos metros antes para que el automovilista sepa que se avecina el control", detalló Di Gregorio.





Además, remarcó que "aplicamos el manual de vialidad nacional y el INTI ya calibró los equipos, por lo que están en condiciones de operar; incluso, unos metros después del radar, está el cartel de fin de la restricción vehicular para que el conductor sepa hasta dónde corre el control".

Nuevos valores y proceso de notificación





Tras un reciente decreto gubernamental, el esquema de sanciones fue modificado para ajustar los montos y asegurar que el fin de la medida sea preventivo y no meramente recaudatorio.





El titular de seguridad vial declaró que "el valor de la unidad fija es el litro de nafta Infinia de YPF en Viedma. Si el exceso es de hasta un 30% de lo permitido, son 100 unidades; si se pasa ese límite, el valor asciende a 200, reduciendo las 350 que estaban fijadas anteriormente".





Finalmente, el proceso de comunicación de las faltas se realizará mediante las bases de datos de contacto de los propietarios de los vehículos, tal cual lo había adelantado anteriormente Di Gregorio al medio radial.





"La notificación llega vía electrónica al correo declarado en el registro del automotor o en la agencia tributaria; si no, en última instancia, se envía la fotomulta por vía postal y el trámite pasa al juzgado administrativo de faltas", concluyó.