Continúa en terapia intensiva estable el paciente con hantavirus detectado en Bariloche

El hombre de 45 años diagnosticado con hantavirus en Bariloche permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal “Ramón Carrillo”, donde evoluciona estable y bajo monitoreo médico constante.
La información fue confirmada por la directora del centro de salud, Myrna Lamberto, quien indicó que el paciente continúa con asistencia mediante oxigenoterapia convencional y, hasta el momento, no requirió ser conectado a asistencia respiratoria mecánica.
Desde el hospital señalaron que el hombre se mantiene respiratoriamente estable, aunque continúa siendo observado de manera permanente debido a la complejidad que puede presentar esta enfermedad viral.
En paralelo, continúa activo el protocolo epidemiológico dispuesto por las autoridades sanitarias. Los contactos estrechos identificados permanecen aislados preventivamente y, según detallaron, hasta ahora no presentan síntomas compatibles con hantavirus.
Los equipos de salud realizan controles periódicos para detectar cualquier signo asociado a la enfermedad, como fiebre, dolores musculares intensos, cefaleas o dificultades respiratorias.
Asimismo, desde el Hospital Ramón Carrillo remarcaron que el personal sanitario trabaja bajo estrictas medidas de bioseguridad y protocolos de contacto para minimizar cualquier riesgo durante la atención del caso.
El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por secreciones de roedores infectados, especialmente del ratón colilargo, presente en distintas zonas de la región andina. Por ese motivo, las autoridades reiteraron la importancia de ventilar ambientes cerrados, extremar medidas de higiene y evitar el contacto con lugares que puedan presentar rastros de roedores.
0 Comentarios
Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsónEmoji