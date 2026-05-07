El Ejército busca incorporar jóvenes para formación militar en montaña en Bariloche



La Escuela Militar de Montaña abrió una nueva convocatoria destinada a jóvenes de entre 18 y 24 años interesados en incorporarse como soldados voluntarios dentro del Ejército Argentino. La propuesta apunta a sumar aspirantes que deseen capacitarse en tareas vinculadas a operaciones en ambientes de montaña, una de las especialidades más demandantes de la fuerza. La Escuela Militar de Montaña abrió una nueva convocatoria destinada a jóvenes de entre 18 y 24 años interesados en incorporarse como soldados voluntarios dentro del Ejército Argentino. La propuesta apunta a sumar aspirantes que deseen capacitarse en tareas vinculadas a operaciones en ambientes de montaña, una de las especialidades más demandantes de la fuerza.





La institución, con asiento en la ciudad de Bariloche, ofrece a quienes resulten seleccionados la posibilidad de acceder a formación militar específica, además de una remuneración mensual, cobertura médica y social, aportes jubilatorios y capacitación en distintos oficios y aptitudes especiales.





Desde el Ejército destacaron que esta experiencia también puede convertirse en una puerta de ingreso para continuar posteriormente la carrera militar como oficial o suboficial, ampliando así las oportunidades de desarrollo profesional dentro de la fuerza.





Para postularse, los interesados deben ser ciudadanos argentinos, tener entre 18 y 24 años al momento de realizar el curso de admisión, haber completado el nivel primario y no poseer antecedentes penales.





La Escuela Militar de Montaña es reconocida por la preparación de personal especializado para desempeñarse en condiciones geográficas y climáticas complejas, combinando entrenamiento físico, conocimientos técnicos y formación en valores militares.





Quienes deseen obtener más información o iniciar el proceso de inscripción pueden comunicarse al teléfono (294) 446-1075, interno 260, o escribir al correo electrónico incorporateeEjercitobariloche@ejercito.mil.ar