Esquel se prepara para cocinar la empanada más grande del mundo



El 24 de mayo, en vísperas del Día de la Revolución de Mayo, la ciudad será escenario de un récord gastronómico histórico El 24 de mayo, en vísperas del Día de la Revolución de Mayo, la ciudad será escenario de un récord gastronómico histórico





En el marco del fin de semana largo de mayo, Esquel se convertirá en el epicentro de un evento sin precedentes: la elaboración de la empanada más grande del mundo. Una sola pieza de masa, rellena de carne vacuna y con el sabor de toda una comunidad, se espera romper un nuevo récord gastronómico. La cita es el 24 de mayo en la Sociedad Rural de Esquel, y la entrada es libre y gratuita.





Al frente del desafío estará Claudio Jaramillo, cheff de Esquel y uno de los más cocineros más reconocidos de Argentina: campeón mundial de la Empanada y la Pizza a la Piedra en 2022, campeón sudamericano en 2023 y nuevamente campeón mundial de la Empanada en 2024. Según manifestó, esta propuesta se enmarca en el 3° aniversario de Baruch, su proyecto. “Es una manera de festejar con la comunidad y los visitantes, todos los que vengan podrán probarla de manera gratuita”, manifestó.





La empanada será elaborada en una sola pieza de masa, al estilo tradicional, con relleno de carne vacuna, y se estima que alcanzará un peso de entre 15 y 20 kilos, condición necesaria para consolidarse en la historia y la gastronomía mundial. “Tuvimos que pedir una molde especial a una metalúrgica dedicada al rubro de producción de empanadas a gran escala porque no entra en uno normal”, contó Claudio.





Gastronomía, freestyle y referentes de todo el país





La empanada récord se enmarca la feria de emprendedores y productores locales denominada Feriarte, que se extenderá los días 23, 24 y 25 de mayo de 17.30 a 23 hs en la Sociedad Rural Esquel, con artistas y sorpresas para todo el público.





Además, la jornada contará con la presencia de figuras de primer nivel de la gastronomía a nivel patagónico y nacional. Fernanda Toledo, autora del mejor alfajor de la Patagonia 2026, sumará su impronta dulce y regional al encuentro. Maximiliano Mieres, referente nacional del freestyle de la pizza, cautivará al público con su inconfundible show de masas por los aires. Aníbal Ramírez, reconocido chef argentino. Selva Rodríguez, influencer gastronómica de Esquel que aportará su identidad pastelera. Y para culminar, Federico Domínguez Fontán, uno de los mejores chefs de la Patagonia: “Es uno de los más grandes referentes, un amigo y la persona que a me inició en la alta cocina”, sostuvo Claudio.





Una empanada de todos





Tal vez uno de los aspectos más importantes del evento sea el que ocurrirá en el repulgue. La elaboración de la empanada contará con la participación de personas con discapacidad y estudiantes de la Escuela N° 510, junto a distintas instituciones de la comunidad local. Una decisión que convierte a este récord en una acción colectiva, inclusiva y completamente esquelense.