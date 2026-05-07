Más inversión, más trabajo: Río Negro acompaña al sector productivo

La actividad contó también con la participación del Intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, quienes destacaron la importancia de seguir impulsando inversiones que agreguen valor, generen empleo y fortalezcan la matriz productiva del Alto Valle.





La nueva infraestructura está destinada al procesamiento y conservación de peras, manzanas y bananas, recientemente incorporadas a la operatoria de la empresa. El sistema incorpora herramientas orientadas a optimizar la cadena de frío y mejorar las condiciones de almacenamiento de la producción.

Durante la actividad, Weretilneck destacó el rol de Tres Ases como una de las empresas líderes de la Patagonia, que continúa apostando al crecimiento de Río Negro mediante alianzas estratégicas e incorporación de tecnología. El nuevo Centro de Climatización Inteligente de Frutas, desarrollado junto a Tropical Argentina, suma innovación y capacidad operativa para garantizar bananas en condiciones óptimas para el consumo desde la región, fortaleciendo toda la cadena productiva.

La nueva infraestructura está destinada al procesamiento y conservación de peras, manzanas y bananas. El sistema incorpora herramientas orientadas a optimizar la cadena de frío y mejorar las condiciones de almacenamiento de la producción.





Además, el Gobernador valoró la importancia de acompañar las inversiones que permiten mejorar la competitividad y ampliar las oportunidades para el sector productivo provincial.

“Lo que estamos viendo hoy, esta decisión de inversión, tiene que ver con la época, cómo se hace para hacer más eficiente el negocio, bajar los costos, ampliar la oferta y, fundamentalmente, satisfacer al consumidor”, señaló el Mandatario.





Además, agregó que “agradezco esta inversión que seguramente dará más puestos de trabajo, más empleo, y que generará nuevas oportunidades. Para nosotros es una satisfacción importante, que tiene que ver con nuestra mirada desde el Gobierno Provincial de acompañar al sector productivo”.

En este sentido, el Gobierno Provincial concretó la entrega de un bono fiscal a la empresa, en el marco de la Ley de Promoción Económica, destinado a acompañar inversiones productivas y fortalecer el desarrollo del sector frutícola. El bono entregado es de $267.710.000 por un plazo de cinco años.





“Lo que queremos nosotros como Provincia es acompañar y estar a la altura de las circunstancias del sector privado”, agregó Weretilneck.

Por su parte, el Presidente de Tres Ases, Gabriel Grisanti, destacó la incorporación de la nueva infraestructura y remarcó la importancia de garantizar calidad y previsibilidad en toda la cadena frutícola.





“La diferencia no está solo en producir o importar fruta de calidad, sino en asegurar cómo llega al cliente. El verdadero diferencial hoy es la confiabilidad”, sostuvo.

El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó a la empresa rionegrina Tres Ases en la inauguración de su nuevo Centro de Climatización Inteligente de Frutas en Cipolletti, una inversión orientada a fortalecer la producción, incorporar tecnología y mejorar la competitividad del sector frutícola. Además, el Gobierno Provincial entregó un bono fiscal para potenciar el desarrollo productivo de la firma.Además, subrayó la inversión realizada en el nuevo espacio: “Invertimos en este Centro de Climatización, único en la Patagonia y proyectado a futuro. Esto no es un punto de llegada, es el inicio de una nueva etapa. La fruta puede ser la misma, la diferencia está en que llegue en su punto justo”.