Crédito del BID permitirá fortalecer la infraestructura y el equipamiento del SPLIF en Río Negro



El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) será uno de los organismos beneficiados por una importante inversión financiada a través de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a fortalecer la capacidad operativa de distintas instituciones de la provincia de Río Negro frente a los desafíos que plantean el cambio climático, las sequías y el incremento del riesgo de incendios. El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) será uno de los organismos beneficiados por una importante inversión financiada a través de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a fortalecer la capacidad operativa de distintas instituciones de la provincia de Río Negro frente a los desafíos que plantean el cambio climático, las sequías y el incremento del riesgo de incendios.





Así lo confirmó Nicolás De Agostini, segundo jefe de la Central Operativa del SPLIF, quien explicó que la iniciativa se enmarca en un programa de gran escala impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.





“Es un crédito al que nuestro ministerio adhiere y que estamos aplicando. Es de suma importancia y constituye el más grande que hemos ejecutado dentro del ministerio”, señaló De Agostini al referirse a la inversión total, que asciende a 85 millones de dólares.





El funcionario detalló que los fondos contemplan diversas obras estratégicas para la provincia, entre ellas proyectos de riego para las regiones del Valle Medio y Valle Inferior, además de obras de electrificación rural. Dentro de ese esquema general se encuentra el Programa de Desarrollo Productivo Rural de Río Negro, que incluye un componente específico denominado Gestión y Prevención de Riesgos.





En ese apartado, el SPLIF tendrá una participación central mediante la incorporación de infraestructura y equipamiento destinado a mejorar tanto la prevención como el combate de incendios forestales.





De acuerdo con lo informado, la institución recibirá maquinaria para tareas de reducción de combustible vegetal, equipamiento pesado para trabajos preventivos, herramientas y recursos destinados al combate de incendios, sistemas de alerta temprana, equipos de campaña, tecnología informática para optimizar las comunicaciones y la gestión operativa, además de asistencia técnica y programas de capacitación para el personal.





De Agostini destacó que estas inversiones resultan fundamentales en un contexto marcado por las variaciones climáticas que afectan a la región y generan condiciones cada vez más propicias para la ocurrencia de incendios de gran magnitud.





“El proyecto responde a una necesidad importante en virtud de las sequías, el aumento de las temperaturas y los cambios climáticos que venimos teniendo últimamente”, explicó.





El programa también beneficiará a otras instituciones provinciales. Entre ellas se encuentra el Departamento Provincial de Aguas (DPA), que incorporará dos máquinas perforadoras y equipamiento especializado para la detección de napas subterráneas, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento de agua en sectores de la Línea Sur. Asimismo, se prevé la adquisición de vehículos y equipamiento complementario para mejorar la capacidad operativa del organismo.





La llegada de estos recursos representa una de las inversiones más importantes realizadas en materia de prevención y gestión de riesgos en Río Negro durante los últimos años, con el objetivo de dotar a los organismos provinciales de mayores herramientas para enfrentar los desafíos ambientales y productivos que impone el escenario climático actual.