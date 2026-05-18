Decomisan 80 kilos de carne de faena clandestina tras un operativo en zona rural. General Roca



Un procedimiento llevado adelante por personal de la Brigada Rural de General Roca permitió el decomiso de aproximadamente 80 kilos de carne vacuna transportada en condiciones irregulares, en un operativo realizado sobre la Ruta Provincial 6, en la zona norte de la ciudad. Un procedimiento llevado adelante por personal de la Brigada Rural de General Roca permitió el decomiso de aproximadamente 80 kilos de carne vacuna transportada en condiciones irregulares, en un operativo realizado sobre la Ruta Provincial 6, en la zona norte de la ciudad.





El hecho se registró cuando efectivos que realizaban tareas de control observaron una camioneta que, al advertir la presencia policial, realizó una maniobra evasiva e ingresó a un camino rural a alta velocidad. Ante esta situación, se inició un seguimiento que culminó a pocos kilómetros, donde se logró interceptar el vehículo e identificar a sus ocupantes.





Durante la inspección, los uniformados detectaron varias bolsas en el interior del rodado. Al ser consultado, el conductor manifestó transportar carne vacuna sin documentación, sin cadena de frío y sin sellos sanitarios, lo que evidenciaba su procedencia de una faena clandestina.





Con estos elementos, se dispuso el traslado hacia el destacamento de Paso Córdoba, donde se procedió al decomiso de la carne y se labró la infracción correspondiente, con intervención de la Secretaría de Ganadería. Finalmente, y en presencia de testigos, la mercadería fue incinerada conforme a la normativa vigente.