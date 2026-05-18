La Policía de Río Negro investiga un episodio en el que un hombre murió de un disparo de arma de fuego. Bariloche



La Policía de Río Negro investiga un episodio ocurrido en una vivienda particular de calle Albarracín, cerca de la intersección con Sarmiento, en el que un hombre resultó herido de arma de fuego y falleció cuando era asistido en un centro médico. La Policía de Río Negro investiga un episodio ocurrido en una vivienda particular de calle Albarracín, cerca de la intersección con Sarmiento, en el que un hombre resultó herido de arma de fuego y falleció cuando era asistido en un centro médico.





El hecho ocurrió alrededor de las 20.30. De inmediato la fuerza policial se abocó a la investigación del caso, con recopilación de elementos probatorios para incorporar a la causa.





La víctima de 65 años fue derivada a un centro médico privado, donde murió a pesar de los esfuerzos médicos.





En paralelo, poco tiempo después la fuerza demoró de manera preventiva a un sujeto que ingresó al Hospital Zonal con una herida de arma de fuego en el rostro, aunque aún resta determinar si el demorado tiene vinculación con el episodio investigado.





El demorado registra un pedido de captura vigente emitido por la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, por hechos delictivos anteriores.