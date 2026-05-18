Principio de incendio en una vivienda en barrio Tierra y Dignidad: recomiendan limpiar caños y chimeneas



Un principio de incendio registrado cerca de las 23 horas en una vivienda del barrio Tierra y Dignidad movilizó a los equipos de emergencia, luego de que el alerta fuera emitido a través del sistema 911. Foto de archivoUn principio de incendio registrado cerca de las 23 horas en una vivienda del barrio Tierra y Dignidad movilizó a los equipos de emergencia, luego de que el alerta fuera emitido a través del sistema 911.





Tras recibir el aviso, se convocó al personal de emergencia y se despachó una unidad de bomberos hacia el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que el foco ígneo se había originado en el caño de una estufa de la vivienda afectada.





Afortunadamente, la rápida intervención de la propietaria permitió contener la situación antes de que el fuego se propagara y provocara daños mayores en la estructura de la vivienda.





En el operativo también trabajaron efectivos de SPLIF, personal policial y bomberos voluntarios, quienes realizaron una inspección completa del inmueble utilizando una cámara térmica para verificar que no quedaran puntos calientes o riesgos de reignición.





Gracias a la pronta actuación, se confirmó que la vivienda no sufrió daños materiales.





Desde los organismos de emergencia aprovecharon la ocasión para reiterar a la comunidad la importancia de realizar tareas periódicas de mantenimiento y limpieza de caños de estufas y chimeneas, una medida preventiva clave para evitar incendios domésticos durante la temporada de bajas temperaturas.