Ola polar: La ciudad más fría del país está en Río Negro

Según los datos procesados por el organismo oficial durante las primeras horas de este lunes, la localidad rionegrina de Maquinchao se ubicó en el primer lugar del ranking de ciudades más frías. El termómetro en dicha estación meteorológica marcó un extremo de 7.8°C bajo cero, convirtiéndose en el punto más gélido del territorio argentino.





El marcado descenso térmico también se sintió con fuerza en la provincia vecina. El segundo lugar del listado nacional fue para la zona de Chapelco, en Neuquén, donde el registro oficial alcanzó los 7.6°C bajo cero, evidenciando la amplitud de la masa de aire frío sobre toda la región del Comahue.

Bariloche comparte el tercer puesto del ranking El extremo climatológico en la región se completó en la zona cordillerana rionegrina. La ciudad de San Carlos de Bariloche reportó una temperatura de 7.2°C bajo cero, posicionándose en el tercer escalón de las marcas más bajas de la jornada. Esta medición fue idéntica a la registrada en la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza, que compartió la misma ubicación dentro del reporte estructurado por el SMN.

La combinación de cielos despejados y la escasez de viento en áreas de la meseta y la cordillera potenciaron la severidad de las heladas matinales, condicionando las primeras horas del día en el entorno local.

Vigencia de la alerta amarilla por frío extremo Debido a la intensidad de este frente polar, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa una alerta amarilla por frío extremo que abarca a la región. Bajo los parámetros del organismo, este nivel de alerta advierte sobre fenómenos térmicos que pueden generar un efecto de leve a moderado en la salud de la población.

Los indicadores técnicos señalan que las temperaturas registradas pueden volverse peligrosas, especialmente para los grupos considerados de riesgo, tales como niños, adultos mayores y personas con patologías crónicas que requieran resguardo ante la exposición prolongada al ambiente exterior.

El frío polar se hace sentir en Río Negro. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad que amaneció con frío más intenso se encuentra en la provincia.