El fútbol femenino vivió una fiesta en El Bolsón con miles de personas y un crecimiento que no se detiene

El fútbol femenino volvió a demostrar su enorme crecimiento en El Bolsón con una jornada inolvidable que reunió a miles de personas en una nueva edición del campeonato local, en una verdadera fiesta del deporte que tuvo clima ideal, tribunas colmadas, familias acompañando y finales vibrantes que consolidan el gran presente de la disciplina en la Comarca Andina.

La jornada de definiciones se desarrolló en un marco inmejorable, con sol, temperaturas agradables y un predio colmado de público que acompañó cada partido con banderas, cánticos y una energía que convirtió la tarde en una auténtica celebración deportiva.

El coordinador de Gabinete del Municipio de El Bolsón, Nicolás Ditschenky, destacó el impacto que tuvo el evento y remarcó el fuerte acompañamiento institucional al crecimiento del fútbol local.

“Fue un día hermoso, con mucho sol, mucha gente y muchos equipos. La verdad que es una fiesta poder cerrar así las finales de la categoría femenina del fútbol. Estamos muy contentos”, expresó.

Ditschenky subrayó especialmente la presencia de las familias y el clima que se vivió durante toda la jornada. “Hubo mucha participación de la familia, los más chicos, las hinchadas, muchas banderas colgadas. Fue realmente una fiesta”, sostuvo.

Además, puso en valor el trabajo que se viene realizando desde el área de fútbol municipal, especialmente en la figura de Patricio Carvajal, recientemente designado al frente del nuevo departamento específico de fútbol dentro del área de Deportes.

“Esto responde a una decisión del intendente Bruno Pogliano por el trabajo que viene haciendo el Colo con el fútbol femenino. Estamos viendo un crecimiento enorme, no solo en esta categoría sino en el fútbol en general”, señaló.





Por su parte, el titular del área de fútbol municipal, Patricio Carvajal, celebró el éxito de la jornada y destacó el respaldo del municipio para sostener el desarrollo de la competencia.

“Primero agradecer al intendente Bruno Pogliano por el alquiler del predio. Sin cancha no podemos jugar. El municipio alquiló este lugar y eso nos permitió desarrollar el torneo y hacer estas finales acá”, remarcó.

Carvajal también reveló un dato que refleja la magnitud del torneo: la entrega de aproximadamente seis millones de pesos en premios.

“Eso también hace que la liga siga creciendo. Todo lo que se recauda se vuelca nuevamente en premios, y eso es muy importante para seguir fortaleciendo la competencia”, explicó.

Respecto al futuro inmediato, anticipó que la actividad continuará sin pausa. “Ahora vamos a organizar el torneo de salón con categorías Sub-12 y Sub-16, y después en primavera seguramente arrancaremos con el torneo Clausura 2026 femenino”, adelantó.





A su turno, el subsecretario de Deportes, Fabio Barzán, destacó el trabajo organizativo y el crecimiento técnico del fútbol femenino local, poniendo el foco en el potencial de las jugadoras.

“El Colo está haciendo un trabajo maravilloso. Le agarró la mano a esto y cada vez lo organiza mejor. El fútbol femenino está creciendo muchísimo, hay muchas y muy buenas jugadoras”, afirmó.

Barzán también valoró el desarrollo deportivo de las futbolistas y remarcó la importancia de fortalecer el trabajo desde edades tempranas.

“Si se trabaja bien desde infantiles, las chicas no van a tener nada que envidiarle al fútbol masculino. Hay muchísimo potencial”, aseguró.

Sobre la final, reconoció que el estado del campo de juego, afectado por sectores barrosos, condicionó el espectáculo, aunque elogió la entrega de ambos equipos.

“La cancha no ayudaba demasiado para un juego más fluido, pero aun así se vio algo muy lindo. Hubo mucho esfuerzo y gran nivel”, indicó.

Uno de los aspectos más llamativos de la jornada fue el fervor de las hinchadas, que aportaron color y pasión a cada partido. Incluso desde la organización ya evalúan sumar una premiación especial para el público más destacado en futuras ediciones.

Con una convocatoria multitudinaria, respaldo institucional y una competencia que no deja de crecer, el fútbol femenino de El Bolsón ratificó que atraviesa uno de sus mejores momentos y se consolida como uno de los grandes motores deportivos de la región.