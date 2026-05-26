Desde 2023, Río Negro está entre las dos provincias con más empleo privado

Las cifras surgen de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y confirman el peso creciente de la Norpatagonia en el empleo y el desarrollo argentino. "Estos números son el resultado de la planificación, las reglas claras y una provincia que eligió producir, invertir y generar trabajo. Neuquén produce energía, Río Negro industrializa, conecta y exporta", expresó el Gobernador Alberto Weretilneck.





A través de sus redes sociales, el Gobernador destacó el dato positivo, pero aclaró que no alcanza por sí solo: "No nos conformamos. Sabemos que todavía falta mucho para que los beneficios lleguen a todos los rionegrinos y rionegrinas en su vida diaria. Por eso seguimos empujando, para que el desarrollo se transforme en más empleo, más oportunidades y más bienestar para cada familia", sostuvo.

Una tendencia que se sostiene

El crecimiento del empleo privado registrado se suma a otros indicadores recientes que muestran un buen desempeño laboral de la provincia. Según el INDEC, en el 4° trimestre de 2025 Río Negro registró una desocupación del 1,3%, una de las más bajas del país. En la comparación interanual, la provincia también se ubicó entre las jurisdicciones con mejor desempeño, con más de 3.200 puestos formales generados.

Leídos en conjunto, los números muestran una señal consistente: aun en un escenario nacional adverso, Río Negro logró sostener empleo, mantener bajos niveles de desocupación y generar nuevos puestos privados. El desafío es que ese movimiento se traduzca cada vez más en la economía cotidiana: comercios con más actividad, empresas que contraten, obras que generen movimiento y familias que empiecen a sentir el crecimiento más cerca.

Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, Río Negro fue una de las únicas dos provincias del país que crecieron en empleo privado registrado. Tuvo una mejora del 2,9%, solo por detrás de Neuquén, que lideró con 5,8%. En el mismo período, el promedio nacional cayó 3,2%.El dato mide un tramo de fuerte complejidad económica para todo el país. Mientras la mayoría de las jurisdicciones perdió empleo privado formal, Río Negro lo sostuvo y lo expandió, con una agenda basada en planificación, inversión, obra pública, desarrollo productivo y defensa del trabajo rionegrino.