Edictos subastas

SUBASTA JUDICIAL DE VEHÍCULO AUTOMOTOR
Fecha: 5 de JUNIO de 2.026 a las 10,15 hs.
Lugar: Los Arrayanes 454 Melipal de la ciudad de San Carlos
de Bariloche
BASE: SIN BASE
VEHÍCULO AUTOMOTOR Dominio AE775MQ, Marca VOLKSWAGEN, Tipo
SEDAN 5 PUERTAS, Modelo GOL TREND TRENDLINE 1.6 Gas 101CV MQ Año 2021, Motor N°
CFZU86835, Chasis N° BWAB45U5MT117648, en el estado en que se encuentra.
SUBASTA JUDICIAL DE VEHÍCULO AUTOMOTOR
Fecha: 5 de JUNIO de 2.026 a las 10,30 hs.
Lugar: Los Arrayanes 454 Melipal de la ciudad de San Carlos
de Bariloche
BASE: SIN BASE
VEHÍCULO AUTOMOTOR DOMINIO AE911ZP, Marca VOLKSWAGEN, Tipo
Sedan 5 puertas, Modelo Gol Trend Trendline 1.6 gas 101CV MQ, año 2.021, Motor
N° CFZU92236, Chasis N° 9BWAB45U8NT028836, en el estado en que se encuentra.
SUBASTA JUDICIAL DE VEHÍCULO AUTOMOTOR
Fecha: 5 de JUNIO de 2.026 a las 10,45 hs.
Lugar: Los Arrayanes 454 Melipal de la ciudad de San Carlos
de Bariloche
BASE: SIN BASE
VEHÍCULO AUTOMOTOR DOMINIO AF585TD, Marca PEUGEOT, Tipo
SEDAN 5 PUERTAS, Modelo RX – 208 ACTIVE 1.6L AM23, Año 2.022, Motor N°
10PRAP0007612, Chasis N° 8ADUWNFPAPG528917, en el estado en que se encuentra.
