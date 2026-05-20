Edictos subastas

Noticias Del Bolson mayo 20, 2026

SUBASTA JUDICIAL DE VEHÍCULO AUTOMOTOR

Fecha: 5 de JUNIO de 2.026 a las 10,15 hs.

Lugar: Los Arrayanes 454 Melipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche

BASE:  SIN BASE

VEHÍCULO AUTOMOTOR Dominio AE775MQ, Marca VOLKSWAGEN, Tipo SEDAN 5 PUERTAS, Modelo GOL TREND TRENDLINE 1.6 Gas 101CV MQ Año 2021, Motor N° CFZU86835, Chasis N° BWAB45U5MT117648, en el estado en que se encuentra.

SUBASTA JUDICIAL DE VEHÍCULO AUTOMOTOR

Fecha: 5 de JUNIO de 2.026 a las 10,30 hs.

Lugar: Los Arrayanes 454 Melipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche

BASE:  SIN BASE

VEHÍCULO AUTOMOTOR DOMINIO AE911ZP, Marca VOLKSWAGEN, Tipo Sedan 5 puertas, Modelo Gol Trend Trendline 1.6 gas 101CV MQ, año 2.021, Motor N° CFZU92236, Chasis N° 9BWAB45U8NT028836, en el estado en que se encuentra.







SUBASTA JUDICIAL DE VEHÍCULO AUTOMOTOR

Fecha: 5 de JUNIO de 2.026 a las 10,45 hs.

Lugar: Los Arrayanes 454 Melipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche

BASE:  SIN BASE

VEHÍCULO AUTOMOTOR DOMINIO AF585TD, Marca PEUGEOT, Tipo SEDAN 5 PUERTAS, Modelo RX – 208 ACTIVE 1.6L AM23, Año 2.022, Motor N° 10PRAP0007612, Chasis N° 8ADUWNFPAPG528917, en el estado en que se encuentra.






















