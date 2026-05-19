Río Negro sumará 73 nuevos residentes en sus hospitales públicos

El Ministerio de Salud de Río Negro lleva adelante el proceso para incorporar 73 nuevos residentes de especialidades médicas y no médicas al sistema público de salud, en vacantes financiadas íntegramente con recursos del Estado provincial. Esta semana se inicia la adjudicación de cargos, que finalizará con el comienzo de las residencias a partir del 1 de julio.

Tras la decisión política estratégica tomada por el Gobierno Provincial a fines de 2025 de absorber de manera completa el financiamiento y la organización de las residencias ante las modificaciones aplicadas por el Gobierno Nacional, el concurso 2026 avanzó con paso firme hacia su concreción.

La expectativa está concentrada ahora en la próxima semana, cuando el Ministerio de Salud inicie el proceso de adjudicación de cargos de los 124 postulantes que rindieron los exámenes, un paso técnico crucial y previo a la adjudicación de las vacantes.

Para el actual ciclo, la cartera sanitaria rionegrina puso a concurso un total de 73 vacantes financiadas íntegramente con recursos del Estado provincial, distribuidas en 18 especialidades y 8 sedes hospitalarias del territorio.

La convocatoria atrajo originalmente a 172 profesionales de distintos puntos del país, de los cuales 124 completaron efectivamente las rigurosas evaluaciones académicas y metodológicas para mantenerse en carrera.

De acuerdo a los datos oficiales procesados por el área de Recursos Humano de la cartera de Salud, el proceso evaluativo se desplegó en distintas modalidades y locaciones simultáneas.

Para las ramas de medicina y enfermería, las mesas de examen presencial se habilitaron en Cipolletti y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) —cuyo cupo de inscriptos se completó de manera anticipada a fines de marzo—, mientras que las disciplinas de kinesiología, salud pública veterinaria y salud mental comunitaria rindieron bajo un formato virtual.

El grupo de 124 profesionales que superó los exámenes y las entrevistas virtuales, se compone de la siguiente manera según sus especialidades:

76 médicos y médicas que rindieron para ingresar a las diversas especialidades básicas y posbásicas.

18 enfermeros y enfermeras profesionalizados que buscan especializarse en Cuidados Críticos (Adultos y Neonatal) o en el área Familiar y Comunitaria.

18 profesionales del campo de la Salud Mental Comunitaria (incluyendo psicólogos, médicos y licenciados en Servicio Social).

12 kinesiólogos y kinesiólogas que completaron el esquema para las plazas de la Zona Andina y Viedma.

A partir del 19 de mayo se iniciará el proceso de adjudicación de los cargos vacantes, con miras al ingreso definitivo de los nuevos residentes a los hospitales públicos el próximo 1° de julio de 2026.

La particularidad de este concurso radica en el cambio normativo y presupuestario que Río Negro instrumentó mediante el Decreto provincial 868/25.

Hasta el año pasado, los ingresantes dependían de los esquemas de becas y cupos coordinados por el examen único nacional.

La respuesta provincial para captar profesionales frente a los grandes centros urbanos del país fue jerarquizar la residencia transformándola en un vínculo laboral formal con dedicación exclusiva (44 horas semanales reguladas).

Bajo este nuevo marco legal, un residente en Río Negro percibe desde el primer día una remuneración equivalente a la de un profesional de planta que inicia la carrera sanitaria.

El contrato incluye de manera directa aportes previsionales, obra social, cobertura de seguros de ley y el cobro del sueldo anual complementario (aguinaldo), tanto para los nuevos ingresantes como para los más de 127 residentes que hoy cursan sus años intermedios en la provincia.

La oferta de vacantes 2026 refleja un esquema de descentralización que busca dar respuesta a las demandas específicas de cada región de la provincia, utilizando como base los denominados "hospitales escuela" consolidados en la red.

Incluye a los hospitales de: San Carlos de Bariloche, General Roca, El Bolsón, Viedma, Cipolletti, Las Grutas, General Conesa y Sierra Colorada.

Desde el punto de vista de la infraestructura, el plan se complementa con las ampliaciones edilicias y la renovación de áreas críticas —como laboratorios, guardias y sectores de neonatología— que la provincia viene desarrollando en nudos sanitarios clave del Alto Valle, la Costa Atlántica y la Cordillera. Con las evaluaciones concluidas, Río Negro se encamina a incorporar una nueva camada de especialistas bajo un modelo de gestión y financiamiento netamente local.