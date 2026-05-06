El Bolsón avanza hacia una sede universitaria en Mallín Ahogado con perfil agroecológico

El Bolsón dio un paso considerado histórico para el fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo regional con la firma de un acta compromiso entre la Municipalidad local y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), destinada a avanzar en la instalación de una futura sede universitaria en Mallín Ahogado.

El acuerdo fue encabezado por el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, y el vicerrector de la Sede Andina de la UNRN, Diego Aguiar, quienes destacaron la importancia estratégica del proyecto para el crecimiento educativo, productivo y social de la comarca andina.

La iniciativa contempla el desarrollo de propuestas académicas vinculadas al perfil sustentable de la región, entre ellas la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, la Licenciatura en Agroecología y la Maestría en Agroecología, carreras orientadas a fortalecer la formación profesional ligada a la producción sustentable y al desarrollo territorial.

En el marco de la firma, también se entregó al presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, la declaración de interés institucional del proyecto, iniciativa que será tratada durante la próxima sesión legislativa local.

Durante el encuentro, Pogliano remarcó la trascendencia del acuerdo y sostuvo:

“Estamos dando un paso histórico para el futuro de El Bolsón, generando más oportunidades de formación, arraigo y desarrollo para nuestra comunidad.”

La futura sede universitaria en Mallín Ahogado aparece como una apuesta estratégica para ampliar el acceso a la educación superior en la región andina, promoviendo además la permanencia de jóvenes en la comarca y potenciando actividades productivas vinculadas a la agroecología y la sustentabilidad.

El proyecto consolida además el crecimiento que viene desarrollando la Universidad Nacional de Río Negro en la región cordillerana, donde desde hace años impulsa carreras y proyectos académicos con fuerte inserción territorial y orientación hacia las necesidades locales.