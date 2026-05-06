Rescate y liberación de un ejemplar de guanaco en la zona del río Limay

Personal del Parque Nacional Nahuel Huapi, en articulación con profesionales de la Provincia de Río Negro, llevó adelante el rescate, atención veterinaria y posterior liberación de una cría hembra de guanaco (Lama guanicoe) -chulengo- en la zona del río Limay.

El operativo se inició a partir del aviso de balseros de Villa Llanquin que advirtieron la presencia del animal en el río. Tras la intervención del equipo integrado por Guardas ambientales del Área Natural protegida Río Limay de la provincia de Rio Negro, guardaparques nacionales y con la asistencia de los médicos veterinarios Guillermo Mujica de la Subsecretaría de Fauna Silvestre y Mariana Weiner, referente de la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental Andina Norte, de la Provincia de Río Negro. Se procedió a la evaluación del ejemplar, constatándose que presentaba heridas compatibles con el ataque de un puma, descartándose la presencia de lesiones por arma de fuego. Desde el Parque Nacional se destaca y agradece su acompañamiento y compromiso durante el operativo.

El animal fue asistido en el lugar mediante la limpieza y sutura de las heridas, y permaneció en observación hasta su recuperación inicial, luego de haber sufrido estrés y agotamiento físico. Posteriormente, fue liberado en su ambiente natural.

Este tipo de intervenciones se enmarca en las acciones de mitigación de amenazas incluidas en el Proyecto de Conservación del guanaco en el Parque Nacional. La especie es el único ungulado nativo que habita el ecotono del área protegida, cuyas poblaciones han disminuido a nivel regional.

Entre las principales amenazas identificadas se encuentran la caza furtiva y los atropellamientos en rutas, particularmente en la Ruta Nacional 237.

Desde 2019, el Parque Nacional mediante su Proyecto de Conservación implementa un monitoreo sistemático en distintos sectores, incluyendo un tramo de dicha ruta y áreas de uso privado, con el objetivo de reducir la mortalidad asociada a causas antrópicas. En este marco, se desarrollan acciones de prevención vial, en coordinación con organismos competentes, y propuestas de educación ambiental destinadas a la comunidad.

La intervención realizada refuerza el trabajo sostenido del personal en territorio para la conservación de la fauna nativa.