Más de 3100 familias se inscribieron para recargar garrafas

El registro del programa Energía para tu Hogar cerró con 3011 familias inscriptas en San Carlos de Bariloche y 146 en Dina Huapi. La Provincia avanza ahora con la organización logística para iniciar las recargas a principios de junio.

La inscripción estuvo destinada a hogares que no cuentan con gas de red ni gas a granel y necesitan acompañamiento del Estado para acceder a una fuente de energía esencial durante los meses más fríos del año.

En San Carlos de Bariloche se registraron 3.011 familias inscriptas, mientras que en Dina Huapi, incluida en esta metodología logística, se anotaron 146 familias. Además de estas dos localidades, el programa también alcanza a la Región Sur y a otras comunidades de la zona andina donde la Provincia sostiene el acompañamiento con recarga de garrafas durante la temporada de mayor demanda.

Organización para el inicio de las recargas

Con el cierre del registro, la Secretaría de Energía y Ambiente avanza en la validación de la información presentada y en la planificación de los recorridos, puntos de entrega y cronograma de atención.

La puesta en marcha está prevista para principios de junio, en coincidencia con el inicio de la temporada de mayor demanda, y se desarrollará de manera ordenada para llegar a los hogares inscriptos con previsión y presencia territorial.

Durante 2025, el programa distribuyó 59.520 garrafas gratuitas en distintos puntos de la provincia. En Bariloche y Dina Huapi, el operativo del año pasado alcanzó 99 barrios y 44 puntos de entrega, con nueve entregas durante la temporada invernal.

Una política concreta para acompañar a las familias

Energía para tu Hogar forma parte de las políticas sostenidas por el Gobierno de Río Negro para acompañar a las familias que más lo necesitan, especialmente en zonas donde el acceso al gas de red todavía no está disponible.

De este modo, la Provincia continúa fortaleciendo una respuesta concreta, anticipada y cercana, con planificación logística y presencia en el territorio, para que el acompañamiento llegue a tiempo y de manera organizada.