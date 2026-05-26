El Bolsón busca profesionalizar su promoción turística con una convocatoria nacional para director ejecutivo de la Agencia de Turismo



La Agencia de Turismo de El Bolsón lanzó una convocatoria nacional para cubrir el cargo de director ejecutivo, una figura estratégica que tendrá a su cargo la comunicación, promoción y posicionamiento del destino turístico. El anuncio fue realizado por la presidenta del organismo, Adriana Del Agua, acompañada por la vicepresidenta Marcela Becares, quienes destacaron que se trata de un paso clave en el proceso de fortalecimiento institucional de la entidad. La Agencia de Turismo de El Bolsón lanzó una convocatoria nacional para cubrir el cargo de director ejecutivo, una figura estratégica que tendrá a su cargo la comunicación, promoción y posicionamiento del destino turístico. El anuncio fue realizado por la presidenta del organismo, Adriana Del Agua, acompañada por la vicepresidenta Marcela Becares, quienes destacaron que se trata de un paso clave en el proceso de fortalecimiento institucional de la entidad.





“Estamos muy contentas porque ha sido un trabajo desde el mes de diciembre, cuando asumimos la conducción de la Agencia de Turismo, junto al sector privado”, señaló Adriana Del Agua al explicar que la iniciativa surge del trabajo articulado con las cámaras que integran el organismo y con representación del Concejo Deliberante.





La presidenta remarcó que la incorporación de esta figura responde a una demanda concreta del sector turístico local, que venía planteando la necesidad de profesionalizar la promoción del destino. En ese sentido, explicó que el director ejecutivo tendrá a su cargo áreas fundamentales como la comunicación estratégica, el marketing turístico, la publicidad, la comunicación digital, la gestión de destinos, la producción audiovisual y el posicionamiento de la marca El Bolsón.





“Trabajamos muchísimas horas en armar el pliego de bases y condiciones para encontrar esa figura que ojalá podamos lograr, que sea una figura profesional”, sostuvo Del Agua.





Uno de los aspectos más destacados del llamado es que no estará limitado a postulantes locales. La convocatoria es de alcance nacional y contempla tanto personas físicas como empresas especializadas que puedan brindar el servicio requerido.





“Es una búsqueda nacional. No necesariamente tiene que ser alguien del lugar, abrimos la posibilidad a toda la Argentina”, explicó la titular de la Agencia.





Según detallaron, el pliego establece que el proyecto deberá incluir planificación estratégica, gestión de redes sociales y administración web, con un plazo de ejecución previsto de 12 meses.





En cuanto al cronograma, la convocatoria ya quedó abierta y se extenderá hasta el 26 de junio, mientras que el acto de apertura de propuestas está previsto para el 10 de julio.





Respecto a los requisitos, se valorará especialmente la experiencia comprobable superior a cinco años, certificaciones verificables y una cartera de contactos vinculada al sector turístico y promocional, considerada una herramienta importante para potenciar el alcance de la estrategia.





Desde la Agencia de Turismo entienden que esta incorporación marcará un antes y un después en la manera de comunicar el destino, apostando a una estrategia más profesional y alineada con las demandas actuales del mercado turístico.





Con esta decisión, El Bolsón apunta a fortalecer su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia, con una promoción más dinámica, moderna y enfocada en captar nuevos visitantes durante todo el año.