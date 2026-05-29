El complejo judicial de El Bolsón comienza a definir sus espacios interiores: 60% de ejecución de obra



La obra del Complejo Judicial de El Bolsón alcanzó el 60 por ciento de ejecución y entra en una etapa centrada en la definición de sus espacios interiores y terminaciones. Con los revestimientos exteriores próximos a completarse, el edificio comienza a consolidar su imagen definitiva y las condiciones necesarias para el futuro funcionamiento del servicio judicial en la zona andina. La obra del Complejo Judicial de El Bolsón alcanzó el 60 por ciento de ejecución y entra en una etapa centrada en la definición de sus espacios interiores y terminaciones. Con los revestimientos exteriores próximos a completarse, el edificio comienza a consolidar su imagen definitiva y las condiciones necesarias para el futuro funcionamiento del servicio judicial en la zona andina.





El edificio ubicado en la intersección de las calles Guasco y Perito Moreno se encuentra en su tramo final de la ejecución de los revestimientos exteriores. La fachada incorpora chapa prepintada, siding y piedra, de acuerdo con las características previstas en el proyecto arquitectónico. Estas tareas consolidan la imagen del edificio y completan una de las etapas más visibles de la obra. La combinación de esos materiales responde al diseño original del complejo, que integra criterios técnicos, funcionales y estéticos para un edificio destinado a la prestación del servicio de justicia.





En el interior del edificio también se registran progresos relevantes. Actualmente se avanza con la ejecución de tabiquerías, cielorrasos e instalaciones. Estos trabajos permiten definir la organización de los distintos sectores, las circulaciones internas y los espacios que serán destinados a la atención, al funcionamiento administrativo y a las actividades propias de las dependencias que se instalarán en el lugar.





También se encuentra prácticamente finalizada la colocación de pisos y revestimientos interiores. Durante las últimas semanas se colocaron las carpinterías exteriores, otro de los componentes necesarios para completar el cerramiento del edificio y avanzar en las condiciones internas de habitabilidad. La próxima etapa prevé el inicio de la instalación de los equipos de climatización.





La obra inició formalmente el 30 de diciembre de 2024, a partir de la firma del convenio con la empresa adjudicataria. Durante la primera quincena de enero del año pasado, el predio fue liberado mediante la demolición de las edificaciones existentes. Ese procedimiento permitió preparar el terreno para la implantación del nuevo edificio judicial.





El proyecto está a cargo de la empresa Máss SRL y contempla una superficie total de 380 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Allí funcionarán la Fiscalía y la Casa de Justicia entre otros organismos. Con el 60 por ciento de ejecución, la obra ingresa en una etapa en la que los trabajos de terminación comienzan a adquirir mayor protagonismo.





La obra forma parte de la política pública del Superior Tribunal de Justicia orientada a transformar metros alquilados en metros propios. Esa planificación incluye obras nuevas, ampliaciones, refacciones y puesta en valor de edificios judiciales en distintas ciudades, con el objetivo de consolidar sedes estables para los organismos judiciales y reducir la dependencia de alquileres.





Entre las principales intervenciones previstas o en ejecución se encuentran la continuidad del Complejo Judicial de Cipolletti y el Complejo Judicial de San Antonio Oeste. También se incluyen obras y refacciones en edificios judiciales, juzgados de Paz y dependencias de distintas localidades. En noviembre del año pasado se aprobó la licitación para la refacción y puesta en valor del Edificio Pilmayquén y su anexo, en Bariloche.





La evolución de la infraestructura refleja ese proceso. En 2013, el Poder Judicial ocupaba 47.566 metros cuadrados y en 2025 llegó a 67.078. Esto representa un crecimiento de 19.512 metros cuadrados, equivalente a un promedio de 1.626 metros cuadrados incorporados por año.