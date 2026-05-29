Productores de Mallín Ahogado consolidan mejores precios para la lana a través de la comercialización colectiva







La Cooperativa La Mosqueta dio a conocer los valores orientativos correspondientes a la comercialización colectiva de lana Corriedale posparto de la Zafra 2025-2026, una iniciativa que busca fortalecer la economía social y promover el desarrollo rural sostenible en la Comarca Andina. La Cooperativa La Mosqueta dio a conocer los valores orientativos correspondientes a la comercialización colectiva de lana Corriedale posparto de la Zafra 2025-2026, una iniciativa que busca fortalecer la economía social y promover el desarrollo rural sostenible en la Comarca Andina.





Desde la entidad destacaron que los resultados económicos alcanzados son fruto del trabajo conjunto de pequeños y medianos productores de Mallín Ahogado, quienes, mediante la organización cooperativa, lograron consolidar precios que permiten defender el valor real de la producción ovina y mejorar las condiciones de comercialización de la lana.





La decisión de concretar la venta a la firma Fuhrmann fue aprobada por mayoría durante una asamblea de socios realizada el pasado 22 de mayo de 2026. Este acuerdo comercial representa un paso importante para los productores locales, quienes vienen apostando desde hace años al trabajo asociativo como herramienta para fortalecer su posición en el mercado.





Desde la cooperativa explicaron que uno de los factores clave para alcanzar mejores condiciones de venta es el esfuerzo colectivo realizado durante el proceso de acopio y clasificación de la lana, sumado a la certificación de calidad obtenida mediante análisis objetivos de laboratorio. Estas evaluaciones permiten determinar con precisión parámetros fundamentales como la finura de la fibra, medida en micras, y el rendimiento al peine, conocido como RIN, indicadores que tienen una incidencia directa en el valor final del producto.





La organización remarcó que este sistema de comercialización colectiva no solo contribuye a mejorar la rentabilidad de los productores, sino que también fortalece el arraigo rural y favorece la permanencia de las familias en sus comunidades. En ese sentido, señalaron que la actividad ovina continúa siendo una fuente de ingresos fundamental para numerosos establecimientos familiares de la región.





Los valores orientativos informados por la cooperativa están expresados en pesos argentinos por kilogramo de lana y se establecen de manera transparente según las distintas categorías resultantes de los análisis de finura y rendimiento. No obstante, aclararon que los montos publicados son aproximados, ya que la operación de venta se realiza en dólares estadounidenses y la liquidación final a los productores se efectúa en pesos argentinos tomando como referencia la cotización vigente del Banco Nación al momento de la transferencia.





Desde La Mosqueta destacaron que la experiencia demuestra la importancia de la organización comunitaria para acceder a mejores mercados y condiciones comerciales, permitiendo que los productores de la zona continúen agregando valor a su trabajo y fortaleciendo una actividad histórica para la economía rural de la Comarca Andina.