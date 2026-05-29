El Hoyo reforzó su campaña de vacunación antigripal con una jornada gratuita para adultos mayores



Profesionales de la salud del hospital rural de El Hoyo se acercaron a la Casa Amarilla de la Plaza Antiguos Pobladores, donde vecinos y vecinas accedieron a la vacuna contra la gripe de forma gratuita como medida de prevención ante el inicio de la temporada invernal. Profesionales de la salud del hospital rural de El Hoyo se acercaron a la Casa Amarilla de la Plaza Antiguos Pobladores, donde vecinos y vecinas accedieron a la vacuna contra la gripe de forma gratuita como medida de prevención ante el inicio de la temporada invernal.





La iniciativa apunta a proteger especialmente a los grupos de mayor riesgo, por lo cual en esta oportunidad se realizó en un espacio que frecuentan a diario y donde funciona el Centro de Jubilados Pensionados.

El personal de salud destacó la buena respuesta de la comunidad y la importancia de mantener las acciones preventivas durante los meses de frío y extendieron la invitación a quienes no hayan podido asistir.





La campaña continua de lunes a viernes en el Hospital Rural de 8:30 a 14 hs, para factores de riesgo de 2 a 64 años, +65, embarazadas y bebés.