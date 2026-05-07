El Consejo de Adultos Mayores de El Bolsón avanza con proyectos y reclama mayor participación del PAMI



El Consejo Local de Adultos Mayores de El Bolsón continúa fortaleciendo su trabajo con distintas actividades recreativas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de jubilados y adultos mayores de la localidad. Así lo destacó el concejal de JSRN, Lucas Castillo, quien forma parte de dicho consejo, remarcó el crecimiento que ha tenido el consejo durante los últimos años y el compromiso de sus integrantes. El Consejo Local de Adultos Mayores de El Bolsón continúa fortaleciendo su trabajo con distintas actividades recreativas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de jubilados y adultos mayores de la localidad. Así lo destacó el concejal de JSRN, Lucas Castillo, quien forma parte de dicho consejo, remarcó el crecimiento que ha tenido el consejo durante los últimos años y el compromiso de sus integrantes.





Castillo señaló que recientemente realizaron una importante jornada de encuentro y participación que contó con una amplia convocatoria. “Estamos muy contentos por el apoyo que tuvimos tanto del intendente como de la Municipalidad, de muchos comercios de nuestra localidad y también de concejales que colaboraron para poder compartir una linda jornada”, expresó.





El edil destacó que más de 200 personas participaron de la actividad, algo que superó las expectativas de la organización. “La verdad que nos sorprendió y esto nos da ganas de seguir trabajando”, sostuvo.





Más allá de las actividades recreativas, desde el Consejo Local de Adultos Mayores también avanzan en distintas propuestas vinculadas al bienestar económico y social de jubilados y pensionados. Entre los proyectos mencionados por Castillo aparece la posibilidad de otorgar la eximición del 100% del estacionamiento medido para jubilados y jubiladas, además de iniciativas relacionadas con programas de asistencia y beneficios para el sector.





“Son proyectos que se van a ir trabajando con el Ejecutivo y realizando de a poco, pero con mucho trabajo y muchas ganas de participar”, afirmó el concejal.





Uno de los puntos centrales estuvo relacionado con la participación del PAMI dentro del consejo. Según explicó Castillo, una de las primeras acciones impulsadas por la Comisión de Bienestar y Salud fue enviar una invitación formal a la obra social para que se incorpore al trabajo conjunto.





“Tuvimos respuesta, aunque no era la que esperábamos. Nos dijeron que iban a participar y responder a través de notas, dejando correos y teléfonos de contacto”, detalló.





El presidente del consejo consideró importante contar con una participación más activa de la institución, especialmente por tratarse de un organismo clave en la atención de jubilados y pensionados. “Necesitamos conocer la realidad oficial de la institución y no solamente guiarnos por comentarios o situaciones particulares. Esa respuesta es la que vamos a seguir buscando”, manifestó.





Castillo también remarcó que desde el consejo existe preocupación por las dificultades que algunos vecinos manifiestan respecto a la atención en distintas dependencias del PAMI, tanto en la región como en San Carlos de Bariloche.





No obstante, aclaró que la intención del consejo no es politizar la situación, sino trabajar de manera articulada con todas las instituciones locales. “Lo que hace el consejo es acompañar a los vecinos y trabajar en conjunto con todas las instituciones de la localidad”, concluyó.