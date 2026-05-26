El Grupo J.E.N. realizo diversas actividades en el Mes de Mayo Amarillo.

El mes de Mayo Amarillo es un movimiento internacional de concientizacion sobre seguridad vial que nacio en Brasil en 2014.Desde entonces se ha expandido en mas de 20 paises de America Latina y el mundo, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial a traves de la educacion , empatia y participacion ciudadana. https://mayoamarillo.com/argentina/

El 16 de mayo participamos en una actividad en el barrio de Recoleta en las calles Vicente Lopez entre Junin y Azcuenaga.

Habia diversos exposiciones de seguridad vial concientizacion y muestra de vehiculos de transporte de diversas epocas. Nosotros actuamos como familiares y grupos en el ambito municipal para este tema.





Aca estamos con otros familiares, con Analia Gomez Gerenta de Educacion y Convivencia Vial, el ingeniero Domecq director general de Seguridad Vial, tambien con el el señor Pablo LaSpina de direccion de Asistencia a la victima.





El 22 de mayo concurrimos a la Escuela Tecnica Nro 35 Eduardo Latizina de CABA, donde expusimos nuestro trabajo junto a otras asociaciones, mostramos los alcoholimetros didacticos y la aplicacion Fragmentos, interactivo creado por Cecilia Paviolo y Alien Raimondo Randi. Cecilia Paviolo era compañera de Juan durante el secundario.