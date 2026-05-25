El Hoyo conmemoró un nueva fecha patria con acto, números artísticos y locro





En el marco del 216 aniversario del 25 de mayo de 1810, cientos de vecinos participaron del acto en la escuela 81 y disfrutaron de locro casero mientras artistas locales y comarcales acompañaron con música y baile.





Con la presencia de las banderas de ceremonia, y autoridades locales y provinciales, se dio inicio al acto formal y se entonaron el himno nacional y el provincial.





César Salamín, intendente de la localidad agradeció “a esos hombres y mujeres por quienes hoy tenemos una patria grande. Como argentinos tenemos que estar preparados para defender nuestros recursos, defender nuestra patria y no olvidar festejar el 25 de mayo".









“Hoy vivimos momentos muy difíciles en los cuales algunas personas se olvidan que son argentinos y pareciera que toman decisiones basadas en intereses totalmente opuestos a nuestro pueblo”, destacó Salamín.





El tradicional locro





Con un receta familiar transmitida

de generación en generación, la cocinera Alicia Ferrá estuvo a cargo de dirigir y coordinar el equipo que llevó a cabo la preparación y cocción del locro, el cual empezó el domingo y se terminó de cocinar el mismo lunes 25.









Para esta receta se utilizaron legumbres, maíz blanco, zapallo, carne de cerdo, falda, chorizo colorado y común, panceta, tripa gorda y condimento a gusto, servido con una salsa criolla.





Tarde de folclore y cultura comarcal





La celebración continúo con la participación de Los Comarqueños de El Hoyo, la Distinta de Lago Puelo, el Arrebol y cantó el artista local Ian Jaros.