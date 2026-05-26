El Manso recibirá $35 millones para el Plan Calor y avanza el debate por nuevas tasas para fortalecer a las comisiones de fomento



El comisionado de fomento de la Comuna Rural de El Manso, Carlos Almansán, confirmó una serie de importantes novedades tras su reciente participación en una reunión en Viedma con autoridades provinciales, donde se abordaron distintas necesidades de las comisiones de fomento de Río Negro. Entre los anuncios más destacados, sobresale la llegada de 35 millones de pesos destinados al Plan Calor Leña, fondos que además tendrán un fuerte impacto en la economía local, ya que la leña será adquirida íntegramente a proveedores de la propia comunidad. El comisionado de fomento de la Comuna Rural de El Manso, Carlos Almansán, confirmó una serie de importantes novedades tras su reciente participación en una reunión en Viedma con autoridades provinciales, donde se abordaron distintas necesidades de las comisiones de fomento de Río Negro. Entre los anuncios más destacados, sobresale la llegada de 35 millones de pesos destinados al Plan Calor Leña, fondos que además tendrán un fuerte impacto en la economía local, ya que la leña será adquirida íntegramente a proveedores de la propia comunidad.





Almansán destacó el cambio en la metodología de trabajo impulsada por el nuevo ministro Agustín Ríos, quien reunió a los representantes de las distintas comisiones de fomento con el objetivo de establecer una dinámica más directa y resolutiva. Según explicó, la iniciativa responde a una indicación del gobernador de atender de manera cercana las demandas de cada comunidad rural, poniendo a disposición equipos técnicos y ministeriales para avanzar en soluciones concretas.

En ese sentido, detalló que antes del encuentro ya se había solicitado a cada comuna la presentación de temas prioritarios, lo que permitió llegar a la reunión con avances y respuestas concretas sobre varias necesidades planteadas por El Manso.





Uno de los anuncios más celebrados tiene que ver con la continuidad del Plan Calor bajo una modalidad que favorece de manera directa a la economía regional. Almansán remarcó que El Manso es la única comisión de fomento que compra la leña a sus propios pobladores y proveedores locales, evitando adquisiciones externas y permitiendo que los recursos queden circulando dentro de la comunidad.

“En esta época no hay demasiados ingresos en la zona, por eso esta inversión representa una ayuda muy importante para quienes proveen la leña”, explicó el jefe comunal.





El funcionario confirmó que la distribución comenzará la próxima semana y que ya se está realizando el acopio del material para asegurar que llegue en condiciones adecuadas a las familias beneficiarias durante el invierno.





En paralelo, Almansán repasó otros trabajos que se encuentran en marcha en la comuna, como tareas vinculadas a limpieza de cauces, mantenimiento vial y obras de infraestructura destinadas a prevenir inconvenientes en rutas y accesos, especialmente ante las condiciones climáticas adversas que suelen afectar a la región.





Otro de los temas abordados fue la nueva responsabilidad asumida por las comisiones de fomento en materia educativa. Según explicó, ahora estos organismos tienen a su cargo la administración de distintos convenios relacionados con servicios para establecimientos escolares, incluyendo transporte, provisión de alimentos, elementos de limpieza y mantenimiento.





Al respecto, reconoció que estos primeros meses han servido para conocer el funcionamiento del sistema y evaluar a los proveedores, aunque admitió que será necesario introducir ajustes para mejorar la eficiencia administrativa.





“Ahora la responsabilidad es nuestra y somos quienes estamos cerca para ver qué funciona y qué hay que corregir”, sostuvo.





Finalmente, Almansán se refirió a un histórico reclamo de las comisiones de fomento: la posibilidad de contar con herramientas propias de recaudación mediante el cobro de tasas o cargos locales, una iniciativa que podría debatirse próximamente en la Legislatura provincial.





El comisionado consideró que, en el caso de El Manso, esta medida representaría un ingreso genuino muy importante, especialmente por el movimiento económico vinculado al turismo, el comercio y la presencia de empresas internacionales que desarrollan producciones audiovisuales, publicitarias y filmaciones en la zona.





De concretarse esta posibilidad, las comisiones de fomento podrían fortalecer su autonomía financiera y contar con mayores recursos para responder a las demandas cotidianas de sus comunidades.