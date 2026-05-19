Fiebre mundialista: El Bolsón realiza gran encuentro de intercambio de figuritas





La Municipalidad de El Bolsón invita a toda la comunidad a participar del gran encuentro de intercambio de figuritas del Mundial 2026, una propuesta pensada para compartir en familia, disfrutar entre amigos y vivir la pasión futbolera que ya comienza a sentirse en cada rincón.





La actividad se realizará el próximo jueves 21 a las 19 horas en la Casa del Bicentenario, donde vecinos y vecinas podrán acercarse con sus álbumes y figuritas para intercambiar, completar colecciones y ser parte de una jornada recreativa cargada de entusiasmo y espíritu mundialista.





Además, durante el encuentro habrá sorteos y distintas sorpresas para quienes participen.





Desde el Municipio y junto al intendente Bruno Pogliano, seguimos generando espacios de encuentro para disfrutar y compartir en comunidad.