Plan Calor: Protección Civil de Río Negro ya despliega el operativo invernal para asistir a pobladores de parajes alejados



Aunque las grandes nevadas y lluvias aún no se hicieron presentes con fuerza en la región, las bajas temperaturas ya comenzaron a sentirse y desde el Gobierno de Río Negro se intensifican los preparativos para afrontar el invierno en los parajes más alejados de la provincia. En ese marco, la directora de Operaciones de Protección Civil de Río Negro, Cecilia Gallardo, confirmó que ya comenzó el despliegue del operativo del Plan Calor, una tarea logística compleja que busca garantizar asistencia integral a las familias rurales. Aunque las grandes nevadas y lluvias aún no se hicieron presentes con fuerza en la región, las bajas temperaturas ya comenzaron a sentirse y desde el Gobierno de Río Negro se intensifican los preparativos para afrontar el invierno en los parajes más alejados de la provincia. En ese marco, la directora de Operaciones de Protección Civil de Río Negro, Cecilia Gallardo, confirmó que ya comenzó el despliegue del operativo del Plan Calor, una tarea logística compleja que busca garantizar asistencia integral a las familias rurales.





En diálogo con medios de la región, Gallardo explicó que el operativo ya tuvo sus primeras intervenciones en la jurisdicción de Ingeniero Jacobacci, donde durante la semana pasada se concretaron entregas en sectores alejados , marcando el inicio formal del dispositivo invernal.





“Ya se arrancó en la jurisdicción de Jacobacci, se estuvo entregando la semana pasada en tres lugares alejados de la ciudad. Estamos con los preparativos para el resto de las jurisdicciones”, detalló la funcionaria.





La titular de Operaciones de Protección Civil remarcó que cada invierno representa un enorme desafío debido a las distancias, el estado de los caminos y las condiciones climáticas extremas que muchas veces dificultan el acceso a los pobladores rurales. Incluso recordó experiencias de años anteriores donde recorrer apenas 25 kilómetros demandó una jornada completa debido a la nieve acumulada, con camiones, camionetas e incluso maquinaria quedando atascados en plena travesía.





Pese a ello, aseguró que este año el operativo llega con una planificación anticipada y mejores condiciones logísticas. Según explicó, el Gobierno provincial ya dispuso camiones y camionetas especialmente acondicionados, mientras que varios móviles están siendo equipados con cubiertas nuevas para mejorar la transitabilidad en caminos complicados.





Además, destacó que el trabajo no se realiza de manera aislada, sino con una fuerte articulación entre distintos organismos. “Tenemos la colaboración del SPLIF, Bomberos, Policía, Salud Pública y distintas áreas que trabajan en conjunto para poder llegar al poblador con todo, porque muchas veces se entra una vez y después no se puede volver”, señaló.





El operativo no se limita únicamente a la entrega de leña o elementos de calefacción. En realidad, se trata de una asistencia integral pensada para garantizar condiciones mínimas de subsistencia durante los meses más duros del invierno. Entre los insumos que se distribuyen se encuentran gas, leña, alimentos, medicamentos, forraje para animales y distintos elementos esenciales para las familias que viven en zonas rurales aisladas.





Gallardo también puso en valor el acompañamiento sanitario que forma parte de cada operativo, considerando que en muchos de estos lugares el acceso a controles médicos o vacunación es muy limitado.





“Vamos para que ese poblador pueda recibir asistencia completa. Si necesita vacunación, se vacuna; si necesita medicación, se le lleva; también se contempla la atención de los animales con medicación y forraje, además del refuerzo alimentario, gas y leña”, explicó.





Desde Protección Civil remarcan que el objetivo es anticiparse a las contingencias climáticas más severas, llegando antes de que las nevadas intensas compliquen completamente el acceso a los parajes. La prioridad está puesta en acompañar a las familias rurales y garantizar que puedan atravesar el invierno con los recursos necesarios.





Una vez más, el operativo invernal vuelve a mostrar el enorme esfuerzo logístico y humano que implica sostener presencia estatal en los sectores más remotos de Río Negro, donde muchas veces las distancias y el clima convierten cada asistencia en una verdadera misión de alta complejidad.