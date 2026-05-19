Britos destacó y valoró especialmente el respaldo institucional recibido en vialidad roionegrina en El Bolsón.



En una tarea que demandó esfuerzo físico extremo, planificación y trabajo en equipo, personal de Vialidad Rionegrina logró instalar una nueva repetidora de comunicaciones VHF en el Cordón Serrucho, a más de 1.800 metros de altura, una infraestructura clave para fortalecer la conectividad operativa del organismo y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, especialmente durante el invierno. En una tarea que demandó esfuerzo físico extremo, planificación y trabajo en equipo, personal de Vialidad Rionegrina logró instalar una nueva repetidora de comunicaciones VHF en el Cordón Serrucho, a más de 1.800 metros de altura, una infraestructura clave para fortalecer la conectividad operativa del organismo y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, especialmente durante el invierno.





El técnico en comunicaciones Pablo Britos, antenista y torrista que participó directamente de la instalación, brindó detalles del complejo operativo que implicó subir equipamiento pesado a pie por senderos de montaña, en condiciones climáticas adversas y con temperaturas bajo cero.





Britos explicó que el trabajo culminaba en las últimas horas, luego de intensas jornadas en altura. “Complica bastante porque estamos en temperaturas bajo cero y la altura le suma todo su maleficio para el frío”, relató, al describir las condiciones extremas que enfrentó el equipo.





Según detalló, el proyecto no surgió de manera improvisada, sino como respuesta a una necesidad detectada hace aproximadamente dos años dentro de la delegación local de Vialidad. La intención era contar con una repetidora de comunicaciones VHF que permitiera garantizar conectividad rápida y eficiente en situaciones críticas, especialmente durante nevadas, temporales o emergencias donde las comunicaciones convencionales pueden fallar.





Si bien destacó que actualmente existen alternativas como el internet satelital, Britos remarcó que el sistema VHF continúa siendo esencial para la respuesta inmediata en terreno. “Esto sirve para el ataque rápido de muchas cuestiones, tanto en invierno como en verano”, sostuvo.

El proceso comenzó con tareas de reconocimiento del terreno, búsqueda del punto estratégico y evaluación técnica de cobertura. Finalmente, hallaron un sitio considerado óptimo en el Cordón Serrucho, aunque con acceso sumamente dificultoso. Allí resultó clave la colaboración del propietario del campo y del puestero del lugar, quienes facilitaron la logística para concretar el trabajo.





Britos señaló que, tras identificar el sitio ideal, elevaron la propuesta al jefe de la delegación, Enrique Ibarra, quien respaldó de inmediato la iniciativa. Según expresó, el objetivo era montar toda la estructura antes de la llegada de las grandes nevadas.





La tarea implicó movilizar torres, baterías, paneles solares, estructuras metálicas y equipos de comunicación hasta la cima, sin posibilidad de utilizar caballos por la complejidad del sendero.





“Nos hablaban de conseguir un caballo, pero era imposible. El sendero es para subir caminando”, explicó.





El operativo se realizó entre personal técnico de Vialidad y trabajadores de la delegación de El Bolsón. En total, fueron al menos cinco personas las que participaron activamente del ascenso y transporte de materiales, aunque Britos remarcó que seis era el número mínimo ideal para semejante tarea.





Cada integrante cargó entre 28 y 30 kilos de equipamiento sobre sus hombros durante extensas caminatas en ascenso. El primer día demandó tres horas de caminata hasta llegar al punto de instalación. En jornadas posteriores lograron reducir ese tiempo a dos horas y media, aunque el desgaste físico siguió siendo extremo.





“El primer día había nieve. Después no, pero el frío era muy intenso”, recordó.





La instalación se completó en tres etapas, distribuidas en distintos días, con el objetivo de trasladar progresivamente todos los elementos necesarios para dejar operativa la repetidora.





Britos también destacó el compromiso del personal involucrado y valoró especialmente el respaldo institucional recibido para concretar la obra en tiempo récord. En ese sentido, elogió la gestión local y aseguró que la delegación de Vialidad muestra cambios notorios.





La nueva repetidora permitirá mejorar significativamente las comunicaciones en zonas donde históricamente existían limitaciones de señal, rompiendo barreras geográficas propias del relieve cordillerano y fortaleciendo la capacidad operativa tanto de Vialidad Rionegrina como de equipos de emergencia que eventualmente necesiten utilizar esta infraestructura.





En una región donde el invierno suele poner a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia, contar con un sistema de comunicaciones robusto puede marcar la diferencia entre una asistencia inmediata o largas demoras.





La obra, concretada a fuerza de esfuerzo humano y trabajo coordinado, representa una mejora estratégica para toda la región andina.