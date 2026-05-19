La Anónima y BOSQUEAR impulsan la regeneración del bosque nativo en Epuyén

La actividad de voluntariado se desarrollará el próximo 22 de mayo a partir de las 10 horas y contará con la participación de colaboradores de la compañía. Esta jornada formará parte de una acción de restauración más amplia, durante la cual se prevé la plantación de un total de 4.000 ejemplares de Coihue y Ciprés de la Cordillera en una superficie total de 5 hectáreas. La jornada reunirá a representantes de BOSQUEAR y voluntarios de La Anónima, quienes participarán activamente en tareas de plantación y puesta en valor del área intervenida. La iniciativa busca acompañar el proceso natural de regeneración del ecosistema, fortalecer la biodiversidad local y contribuir a la recuperación del paisaje patagónico, promoviendo además la conservación de los servicios ambientales que brindan los bosques nativos. El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Bosques de Chubut y la Municipalidad de El Hoyo, articulando esfuerzos entre organizaciones, sector privado y organismos públicos para generar un impacto positivo y sostenible en el tiempo. Desde las organizaciones impulsoras destacan la importancia de continuar promoviendo acciones concretas de restauración ecológica y concientización ambiental, especialmente en territorios afectados por incendios forestales, uno de los principales desafíos ambientales que enfrenta la Patagonia en la actualidad. Esta iniciativa forma parte del compromiso sostenido de La Anónima con el cuidado del ambiente y la recuperación de ecosistemas estratégicos, en línea con su gestión basada en los principios del triple impacto y su certificación como Empresa B.