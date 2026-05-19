El Hoyo recibió el primer circuito de recorrido de museos

Noticias Del Bolson mayo 19, 2026


En el marco del día internacional de los museos, se realizaron distintas propuestas y recorridos y participaron oradores para repasar la historia de la localidad haciendo hincapié en la recuperación del museo Antiguos Pobladores. 

La iniciativa, llamada Circuito de Museos 42° Sur, reunió a más de 35 personas que pudieron escuchar a Marcelo Giusiano, principal orador y creador del proyecto del museo de El Hoyo junto con la Escuela 734 y a Viviana Kolb, quién relató la historia de su familia de origen ucraniano al llegar a la Comarca, escapando de la guerra.




La propuesta se desarrolló durante 3 días por los museos de la comarca y corredor norpatagónico, con la participación de caravanas de autos para conectar los distintos establecimientos. 

Las localidades de El Bolsón, Lago Puelo, Cholila, Leleque y El Maitén también recibieron a los visitantes, revisando la historia y el patrimonio cultural, científico y artístico local.

El museo Antiguos Pobladores está abierto de lunes a viernes de 10 a 16 hs para quién lo quiera visitar.





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