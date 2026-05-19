El Hoyo recibió el primer circuito de recorrido de museos

En el marco del día internacional de los museos, se realizaron distintas propuestas y recorridos y participaron oradores para repasar la historia de la localidad haciendo hincapié en la recuperación del museo Antiguos Pobladores.





La iniciativa, llamada Circuito de Museos 42° Sur, reunió a más de 35 personas que pudieron escuchar a Marcelo Giusiano, principal orador y creador del proyecto del museo de El Hoyo junto con la Escuela 734 y a Viviana Kolb, quién relató la historia de su familia de origen ucraniano al llegar a la Comarca, escapando de la guerra.









La propuesta se desarrolló durante 3 días por los museos de la comarca y corredor norpatagónico, con la participación de caravanas de autos para conectar los distintos establecimientos.





Las localidades de El Bolsón, Lago Puelo, Cholila, Leleque y El Maitén también recibieron a los visitantes, revisando la historia y el patrimonio cultural, científico y artístico local.





El museo Antiguos Pobladores está abierto de lunes a viernes de 10 a 16 hs para quién lo quiera visitar.