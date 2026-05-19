EL BOLSON: Imputación y preventiva por delitos perpetrados en contexto de violencia de género





La Fiscalía formuló cargos hoy contra un hombre acusado de múltiples hechos de violencia de género y solicitó su prisión preventiva. La acusación incluyó hechos de lesiones, privación ilegítima de la libertad, daños y desobediencia judicial en perjuicio de su expareja producidos en pocas horas.

De acuerdo con la formulación de cargos, el primero de los hechos ocurrió durante la madrugada del 17 de mayo en una vivienda del barrio Esperanza de El Bolsón en la que el imputado habría golpeado a la mujer en distintas partes del cuerpo, le habría impedido retirarse del domicilio junto a sus hijas e hijos y posteriormente dañó su teléfono celular cuando ella intentó registrar las lesiones.

El segundo hecho atribuido ocurrió horas más tarde, cuando el acusado habría regresado nuevamente al domicilio e incumplido una prohibición de acercamiento y contacto dispuesta judicialmente que le había sido notificada personalmente ese mismo día. En ese momento según la acusación reiteró las agresiones físicas contra la víctima hasta que intervino nuevamente personal policial y se concretó su detención.