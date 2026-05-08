Finalizó el trabajo de reducción de residuos forestales del Splif en la planta de RSU

El SPLIF concluyó las tareas de reducción a lo largo del acceso al predio de la planta de Residuos Sólidos Urbanos. De esta forma inicia la temporada invernal con este predio en mejores condiciones de defensa y acceso así como una importante reducción de las plantaciones de pino ubicadas en las inmediaciones.





Este tipo de trabajos llevan un esfuerzo muy grande y una coordinación interinstitucional de recursos y personal. A lo largo de varias jornadas se logró una reducción de combustibles que implicó traslado, quemas y chipeo del material residual.









A partir de estas tareas y con el mantenimiento año a año del predio, las condiciones de seguridad se ven mejoradas y se amplía la posibilidad de aislar cualquier evento de fuego que pueda propagarse a la vegetación colindante.