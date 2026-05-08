Fuga de gas en pleno centro de El Bolsón movilizó a Bomberos, Camuzzi y Policía

Una importante pérdida de gas generó preocupación este jueves al mediodía en pleno casco urbano de El Bolsón y motivó un rápido operativo preventivo encabezado por Bomberos Voluntarios de El Bolsón junto a personal de Camuzzi, Policía y Tránsito municipal.

Según informó la segunda jefa del cuerpo activo, Soledad Millaleo, alrededor de las 12:13 horas comenzaron a recibirse varios llamados alertando por un fuerte olor a gas en la zona de calle Pagano y Cacique Linares.

Ante la situación, se despachó inmediatamente una unidad hacia el sector para verificar el origen de la fuga. Tras realizar un recorrido preventivo por el área, el personal de bomberos logró determinar que el escape provenía de calle Alberti, entre Rivadavia y Cacique Linares, donde actualmente se desarrollan trabajos de colocación de cañerías.

De acuerdo a la información brindada por Millaleo, “aparentemente una máquina rompió un caño troncal de gas”, lo que provocó la importante pérdida detectada por los vecinos de la zona.

En el lugar trabajó personal de Camuzzi para controlar y reparar la avería, mientras que efectivos policiales y agentes de Tránsito colaboraron con el operativo de seguridad y ordenamiento vehicular.

Asimismo, desde Bomberos Voluntarios se realizaron cortes preventivos del suministro de gas en viviendas cercanas y también se procedió al corte de calles para evitar riesgos mayores mientras se desarrollaban las tareas de reparación.

El operativo demandó una rápida coordinación entre los distintos organismos de emergencia con el objetivo de resguardar la seguridad de los vecinos y prevenir cualquier tipo de incidente derivado de la fuga.

Video gentileza Pablo Makarzuc