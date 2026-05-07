Furor mundialista en El Bolsón: en La Anónima los álbumes de figuritas “volaron” y ya piensan en organizar canjes



La pasión por el Mundial ya comenzó a sentirse con fuerza en El Bolsón y uno de los grandes protagonistas de esta previa futbolera es, sin dudas, el tradicional álbum oficial de figuritas. En las sucursales de La Anónima, la llegada de los primeros ejemplares generó una verdadera revolución entre clientes de todas las edades, al punto que en cuestión de horas prácticamente se agotaron. La pasión por el Mundial ya comenzó a sentirse con fuerza en El Bolsón y uno de los grandes protagonistas de esta previa futbolera es, sin dudas, el tradicional álbum oficial de figuritas. En las sucursales de La Anónima, la llegada de los primeros ejemplares generó una verdadera revolución entre clientes de todas las edades, al punto que en cuestión de horas prácticamente se agotaron.





En diálogo con Noticias del Bolsón, el gerente de los supermercados La Anónima, Leandro Taffarel, manifestó su entusiasmo por la repercusión que tuvo la llegada del álbum oficial y las figuritas del Mundial.





“Estamos muy contentos y expectantes con lo que se viene. La verdad es que es impresionante lo que se generó. Los álbumes volaron”, señaló Taffarel, mientras mostraba uno de los pocos ejemplares que todavía quedaban disponibles en el local.





Según explicó, la empresa recibió una partida inicial destinada a las dos sucursales de la localidad y fueron de las primeras en contar con el producto oficial. Sin embargo, la demanda superó rápidamente todas las expectativas.





“En este momento quedan solamente tres álbumes y en dos minutos seguramente no quede ninguno”, comentó entre risas, observando cómo varios clientes aguardaban para adquirirlos.





El fenómeno no solamente moviliza a los más chicos. Taffarel destacó que gran parte de quienes hoy buscan completar el álbum son adultos que reviven la emoción de su infancia a través de las figuritas.





“Saquémonos las caretas, acá no hay solamente niños comprando. Somos muchos adultos los que volvemos a sentir esa pasión porque esto nos trae recuerdos de cuando éramos chicos”, expresó.





Incluso recordó sus primeras experiencias como coleccionista: “El primer álbum que recuerdo haber juntado fue el de Titanes en el Ring. Después, en todos los mundiales siempre participé con el álbum”.





En ese sentido, rememoró una vieja costumbre muy presente en generaciones anteriores: “Antes, cuando llenabas el álbum, lo mandabas y te regalaban una pelota. Te daban un premio, aunque también perdías el álbum. Muchos de nuestra edad seguramente se van a acordar de eso”.





Además del furor por las figuritas, desde La Anónima también lanzaron promociones especiales vinculadas al Mundial, incluyendo pelotas, cotillón y artículos para alentar a la Selección Argentina.





Taffarel destacó particularmente una promoción de balones de fútbol de alta calidad que se comercializan a un precio promocional.





“Tenemos unas pelotas espectaculares con stickers y promociones internas a 6.990 pesos. Realmente es un regalo por la calidad que tienen”, aseguró, agregando que la demanda también fue muy alta entre escuelas de fútbol y familias.





Pero más allá de las ventas, el gerente adelantó que ya evalúan organizar espacios de intercambio de figuritas para ayudar a completar los álbumes sin necesidad de comprar tantos sobres repetidos.





“Vamos a tratar de armar algo para que los chicos, los grandes y todos los coleccionistas puedan intercambiar figuritas y así abaratar costos. La idea es generar un momento de encuentro porque esto también une mucho”, explicó.





La iniciativa surge a partir de experiencias similares en otras ciudades y apunta a recuperar el espíritu social y comunitario que históricamente acompañó al álbum mundialista.





Mientras tanto, en El Bolsón la cuenta regresiva hacia el Mundial ya empezó a jugarse también en kioscos, supermercados y mesas familiares, donde las figuritas vuelven a convertirse en una excusa perfecta para compartir recuerdos, ilusiones y pasión futbolera.