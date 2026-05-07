Bruno Pogliano destacó el trabajo comunitario y la inclusión en el 25° aniversario del Jardín “Los Enanitos de la Esperanza”

En un clima cargado de emoción, alegría y participación comunitaria, el Jardín de Infantes “Los Enanitos de la Esperanza” celebró sus 25 años de vida institucional en el barrio Esperanza de El Bolsón, acompañado por familias, docentes, vecinos y autoridades locales. En ese marco, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, resaltó la importancia social y educativa que tiene la institución para toda la comunidad.





“Qué hermosa alegría poder estar participando de este espacio donde se celebra la inclusión, se celebra uno de los eventos más lindos, el cumpleaños de un jardín de infantes”, expresó el jefe comunal al comenzar su mensaje durante el acto aniversario.

Pogliano remarcó el fuerte arraigo que posee la institución dentro del barrio Esperanza y recordó especialmente a quienes impulsaron los primeros pasos del jardín. “Recién hablaba con Mari y Maruca Arauna, que fueron las fundadoras, junto al padre Luis y las hermanas franciscanas. Hay un arraigo total en el barrio y en el corazón de cada uno de nosotros”, señaló.





El intendente también destacó el vínculo personal que mantiene con la institución, indicando que incluso integrantes de su familia forman parte actualmente de la comunidad educativa. “Mi hermano está hace muy poco aquí en este jardín, así que estos 25 años no son poca cosa”, afirmó.





Durante la entrevista, Pogliano valoró además el trabajo conjunto que permitió sostener el funcionamiento del establecimiento en momentos complejos, especialmente cuando atravesó dificultades económicas y de financiamiento. En ese sentido, resaltó el acompañamiento de la Provincia de Río Negro y el compromiso de toda la comunidad.





“Hoy poder sostener un espacio tan importante, tan inclusivo y de contención dentro de un barrio como el Esperanza, uno de los más grandes de la localidad, es muy importante. Nosotros desde nuestro lugar seguimos poniendo nuestro granito de arena, acompañando como lo hemos hecho siempre”, sostuvo.





Actualmente, el jardín alberga a unos 150 niños distribuidos en dos turnos, una matrícula que refleja la importancia regional de la institución. Según indicó Pogliano, muchas familias de distintos barrios de El Bolsón e incluso de localidades vecinas utilizan este espacio educativo.





“Dentro de esos 150 niños vienen chicos de diferentes barrios y hasta de provincias vecinas como Chubut. Del Hoyo también hay pequeños que concurren aquí. Es un jardín para la comunidad, para toda la comarca”, destacó.





En tono distendido, el intendente contó que desde el municipio colaboraron con una torta para compartir durante los festejos. “Trajimos la torta, el acompañamiento y la presencia, y estar a disposición como lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo”, comentó entre sonrisas.





La celebración reunió a docentes, familias y vecinos en una mañana cargada de afecto, donde no faltaron las canciones, los recuerdos y el reconocimiento a una institución que desde hace un cuarto de siglo trabaja por la educación, la inclusión y la contención de cientos de niños de la región.





“Felices por este aniversario. Feliz cumpleaños al Jardín Los Enanitos de la Esperanza”, concluyó Pogliano.