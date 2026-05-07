Las categorizaciones turísticas serán gratis para alojamientos de El Hoyo damnificados por el incendio



En un trabajo en conjunto entre provincia y el municipio de El Hoyo, se realizaron relevamientos con el objetivo de acompañar a los prestadores locales en sus trámites de habilitación comercial 2026. Se realizaron encuentros con prestadores locales para explicar cómo funciona el trámite de categorización de alojamientos turísticos, que este año no tendrá costo. En un trabajo en conjunto entre provincia y el municipio de El Hoyo, se realizaron relevamientos con el objetivo de acompañar a los prestadores locales en sus trámites de habilitación comercial 2026. Se realizaron encuentros con prestadores locales para explicar cómo funciona el trámite de categorización de alojamientos turísticos, que este año no tendrá costo.





La categorización es obligatoria: sin ella, un alojamiento no puede obtener habilitación comercial ni operar en Chubut. El proceso arranca con una pre-categorización —una verificación previa— y culmina con la inscripción definitiva, que define la clase y categoría del establecimiento. Si después se hacen cambios en el lugar, hay que re-categorizar. La vigencia es de cinco años.

La Municipalidad de El Hoyo participó del encuentro y convoca a los prestadores que todavía no iniciaron el trámite a acercarse a la Oficina de Turismo local, quién estará a cargo de llevar adelante el seguimiento, o llamar al 294 441 3227.