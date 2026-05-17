Incendio en Bustillo: amplio operativo del SPLIF y organismos de emergencia

El SPLIF Bariloche trabajo junto a Bomberos, Protección Civil y fuerzas de seguridad en el incendio registrado esta tarde en la zona de Avenida Bustillo kilómetro 1, en inmediaciones del Hotel Huemul. El Gobernador Alberto Weretilneck lamentó lo ocurrido y se solidarizó con los propietarios y el personal del hotel, al que consideró “parte de la identidad" de la ciudad.

El operativo comenzó alrededor de las 15:45, cuando se habría originado un foco ígneo detrás del hotel, presuntamente a partir de una quema realizada por trabajadores del lugar que se descontroló y afectó el sector posterior del edificio y sus alrededores.

Para combatir el incendio, el SPLIF desplegó cuatro móviles, incluida una autobomba, y 14 brigadistas, bajo la coordinación de un Jefe de Operaciones y con acompañamiento del equipo de Prensa y Comunicación.

A las 16:36 se confirmó afectación en una zona forestal identificada como R26, aunque la mayor complejidad del siniestro se concentra en las estructuras del Hotel Huemul.

Los equipos continúan trabajando intensamente en el lugar. Para sostener el abastecimiento de agua, se realiza carga desde el lago Nahuel Huapi hacia piletas instaladas sobre Avenida Bustillo, lo que permite mantener la operatividad de los móviles y brigadistas.

La situación continúa en desarrollo. Se solicita a la comunidad evitar circular por la zona para facilitar el despliegue de los equipos de emergencia.

Weretilneck: "No se trata solo de un edificio"

El Gobernador Alberto Weretilneck lamentó la situación a través de sus redes sociales: “Es un lugar emblemático de Bariloche, parte de su historia, su tradición y su identidad turística. Lo que ocurrió nos genera una enorme tristeza”.

Manifestó que el Hotel Huemul “es un lugar cargado de historia, de recuerdos y de una parte de la identidad de Bariloche” y expresó su acompañamiento y solidaridad con los propietarios y el personal del hotel y con todas las personas afectadas por esta difícil situación.

En el operativo trabajan de manera coordinada Bomberos de Bariloche, SPLIF, Protección Civil, Policía de Río Negro, Prefectura Naval, Camuzzi y la CEB, con todos los recursos necesarios puestos al servicio de esta emergencia.