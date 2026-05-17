Pura Química se consagró campeona del fútbol femenino en una final vibrante definida por penales

El fútbol femenino de la Comarca Andina vivió una jornada cargada de emoción este fin de semana en El Bolsón, donde el equipo Pura Química se consagró campeón en la categoría mayores tras imponerse en una final electrizante que se definió desde el punto penal luego de un partido sumamente parejo y disputado hasta el último minuto, conta las agerridas jugadoras de Arrayanes.

El encuentro tuvo todos los condimentos de una verdadera final. Con dos equipos que ya se conocen de anteriores definiciones, el duelo fue intenso, trabado y muy físico, con momentos de dominio repartido y un cierre cargado de tensión. Finalmente, la efectividad en los penales y una destacada actuación de la arquera Ema López terminaron inclinando la balanza a favor de Pura Química.

Una de las grandes figuras del campeonato fue Ailín Ramírez, goleadora del certamen, quien al finalizar el encuentro expresó su alegría por haber alcanzado el objetivo luego de varias finales disputadas frente al mismo rival.

“La verdad que estuvo muy lindo el partido, bastante parejo. Nosotras veníamos ya de varias finales contra ellas y esta es una de las que pudimos ganarla, así que muy felices. Fue hacha y hacha hasta el último minuto”, resumió.

Ramírez también recordó una jugada que pudo haber definido el partido antes de los penales, con un remate que pasó muy cerca del arco rival. “Si llegaba a ser ese gol, festejábamos ahí, pero lo importante es que salimos adelante y estamos felices por el resultado”, señaló.

Por su parte, Lucila Barría analizó el desarrollo del encuentro y destacó la capacidad del equipo para reponerse luego de un primer tiempo complicado, en el que el rival mostró mayor dominio territorial.

“Estuvo muy parejo. Creo que ellas fueron muy dominantes en el primer tiempo, estuvieron mucho tiempo en nuestro campo, pero era cuestión de ponernos firmes, levantar la cabeza, acomodarnos y darnos apoyo entre todas. Creo que así también ganamos la final”, explicó.

Barría reconoció además que este título era una meta largamente buscada por el plantel. “La veníamos buscando hace mucho. Hemos tenido varias finales con ellas, son un rival muy duro y competitivo, pero esta vez se nos dio en los penales y eso también vale muchísimo”, sostuvo.

La gran heroína de la definición fue Ema López, arquera de Pura Química, quien respondió con seguridad durante el partido y fue clave en la tanda de penales. Con humildad, pero con la satisfacción del deber cumplido, resumió el espíritu del equipo en pocas palabras: “Pura garra, pura química”.

Sobre la definición, López reconoció que no era una tarea sencilla. “Ellas tienen jugadoras con experiencia, que ya han ganado finales por penales, así que sabíamos que iba a ser difícil. Pero entré convencida de defender el arco y dejar el campeonato para nosotras”, expresó.

También señaló que el estado del campo de juego pudo haber influido en el desgaste físico del partido. “La cancha estaba muy complicada, muy barrosa, y eso también juega”, comentó.

Con esta consagración, Pura Química suma un nuevo capítulo a su historia deportiva y confirma el crecimiento sostenido del fútbol femenino en la región, en una disciplina que cada vez convoca más jugadoras, público y pasión en la Comarca Andina.