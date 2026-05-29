Instalan una nueva estación nivológica en el glaciar Hielo Azul para fortalecer el monitoreo hídrico y climático

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) de Río Negro, en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, instaló una nueva estación nivológica en las inmediaciones del glaciar Hielo Azul, dentro del Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido (ANPRALE). La iniciativa forma parte del proceso de ampliación de la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas y Nivológicas (RMET) y busca mejorar la gestión de los recursos hídricos en la región.





La incorporación de este nuevo equipamiento permitirá obtener información más precisa sobre las condiciones de nieve y hielo en la zona cordillerana, datos fundamentales para el seguimiento de la dinámica hídrica de la cuenca y para la estimación de los caudales que alimentan los cursos de agua de la región.





Desde el organismo provincial destacaron que la nueva infraestructura contribuirá a fortalecer las tareas de monitoreo climático e hidrológico, generando información estratégica para la planificación y administración sostenible de los recursos naturales. Además, los datos obtenidos serán incorporados a la red nacional de monitoreo, ampliando la capacidad de análisis y previsión sobre la disponibilidad de agua en distintos escenarios climáticos.





El director de Evaluación de los Recursos Hídricos del DPA, Martín Nini, señaló que “la incorporación de esta estación nivológica permite fortalecer la calidad y precisión de la información sobre el comportamiento del glaciar y la dinámica hídrica de la cuenca”.





Asimismo, el funcionario destacó la importancia del trabajo articulado con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, que hizo posible la instalación del nuevo equipamiento y la expansión de la red de monitoreo climático e hídrico en el país.





Con esta nueva estación, Río Negro continúa incorporando herramientas tecnológicas para el seguimiento de variables ambientales clave, generando información que resulta esencial para la gestión del agua, la prevención de riesgos y la conservación de los ecosistemas de montaña que abastecen a gran parte de la región andina.